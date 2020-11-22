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Коронавирус в Беларуси: на 22 ноября за сутки заболели еще 1564 человека

В Беларуси зарегистрировано 123 999 случаев COVID-19

Минздрав сообщает, что в стране уже 123 999 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели после перенесенного заболевания 103 848 человек, скончались 1 096 пациентов, у которых течение хронических недугов было осложнено COVID-19. Эксперты отечественных лабораторий провели 3 074 066 тестов на определение вируса.
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