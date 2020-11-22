«Повторное заражение ковидом скорее исключение»

— Святослав Олегович, вторая волна пандемии COVID-19 пришла в столицу, да и во всю Беларусь. Врачи прогнозировали, что мы ее легче перенесем и тяжелых пациентов в больницах будет меньше. Прогнозы оправдались?





— Скажу по своей клинике. Сейчас к нам попадают более тяжелые пациенты, чем при первой волне. Но тогда, весной, всё только начиналось, и в нашу больницу госпитализировали заболевших и с легкой, и со среднетяжелой, и с тяжелой формами. Отбор на госпитализацию стал более тщательным: в стационарах лечат сложных пациентов, остальных — амбулаторно, то есть дома.





— К вам попадали пациенты с повторным заражением коронавирусной инфекцией?





— Были у нас такие пациенты, хотя повторное инфицирование — это скорее исключение из правил.





— COVID-19 поражает легкие. Со временем они восстановятся или нет?





— Организм человека способен восполнять утраченные функции. При обширном поражении легкие полностью не восстановятся. В любом случае после перенесенной болезни важна реабилитация. Поэтому многих пациентов после выписки из клиник направляют в медицинские реабилитационные центры, санатории.





— Женщина переболела COVID-19, и у нее пропал слух, а раньше она прекрасно слышала…





— Потеря слуха — это не обязательно последствие ковида. Это пожилой человек?





— Да.





— Многие пожилые люди страдают хроническими заболеваниями, в том числе сосудистыми, которые могли спровоцировать потерю слуха.

«Потеря обоняния — это не всегда коронавирус»

— COVID-19 у нас надолго?





— Эпидемия будет долгоиграющей, и почти все переболеют. Трудно сказать, когда она завершится. Возможно, придет грипп, и заболеваемость ковидом пойдет на убыль. А пока случаи гриппа единичны.





— Как человеку, далекому от медицины, понять, заболел он гриппом или коронавирусом?





— На начальных стадиях болезни клинические симптомы гриппа и COVID-19 трудно разграничить. Только врач сможет оценить состояние больного, направить на лабораторные исследования, рентгенографию или компьютерную томографию.





— Если пропало обоняние, это точно коронавирус?





— Не всегда. Нарушение восприятия запахов и вкуса наблюдается у пациентов и с другими вирусными инфекциями, а не только при ковид-инфекции. Часто COVID-19 сопровождается пневмонией — проявляется клинически либо протекает бессимптомно. Пневмонию выявляют на рентгенографии или с помощью компьютерной томографии (КТ).





Вирусная пневмония может быть и как осложнение гриппа. И на основании только результатов КТ невозможно отличить гриппозную пневмонию от ковидной. Поэтому для диагностики важно сделать еще и анализ методом ПЦР.

«Ну хоть шарфом защищайтесь от вирусов»

— В Минске ввели масочный режим…





— Ввели, а я еду в автобусе — половина пассажиров без масок. Неуважение к окружающим! Многие сейчас болеют респираторными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Болеют легко или бессимптомно. Сейчас мы все потенциальные больные. Сами того не замечая, можем быть распространителями вирусов. Поэтому в общественных местах маски обязательны. Это даже не обсуждается!





Допустим, едет с вами в транспорте больной человек. Без маски. Когда он молчит, отвернулся от всех, смотрит в окошко, то не представляет опасности для окружающих. А если он говорит по мобильному телефону? Частички вируса разлетаются на 1 м и больше! От вирусов защищают даже шарфы, платки, натянутые на лицо. Но в меньшей степени. А если на вас маска и на больном — не заболеете.





— Пульмонологи говорят, что тканевые маски бесполезны.





— Смотря в каких ситуациях. Предположим, надел человек тканевую маску — и в толпу! А там все без повязок — кашляют, чихают, дистанцию в 1,5 м не соблюдают. Тогда действительно она малоэффективна. Но если все будут в таких масках, то риск заразиться минимален.





И не забывайте, что в маске, пусть она будет и не медицинской, вы не трогаете лицо грязными руками, тем самым предотвращаете передачу вируса контактным путем.



