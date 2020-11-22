Пандемия: за сутки в мире от коронавируса скончались 8250 человек









На утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 379 тыс. 839 против 1 млн 371 тыс. 589 человек по состоянию на утро субботы, выздоровели более 37 млн.





В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.





Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 88 тыс. 409 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 177 тыс. 552) и 255 тыс. 830 летальных исходов (рост за сутки - 1 тыс. 446), излечились более 4,52 млн.





Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 45 тыс. 209 человек. Всего зафиксировано 9 млн 95 тыс. 807 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 501 до 133 тыс. 227, поправились 8,5 млн.





Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 52 тыс. 786 заболевших, что на 32 тыс. 622 человека больше, чем сутками ранее, умерли 168 тыс. 989 больных (рост - на 376), вылечились более 5,4 млн человек, пишет interfax.by





По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 177,9. В США на 1 млн жителей скончались 789 человек, Индии - 96, Бразилии - 793.



