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Пандемия: за сутки в мире от коронавируса скончались 8250 человек

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 58 млн 95 тыс. 885 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 578 тыс. 35, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.



На утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 379 тыс. 839 против 1 млн 371 тыс. 589 человек по состоянию на утро субботы, выздоровели более 37 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 88 тыс. 409 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 177 тыс. 552) и 255 тыс. 830 летальных исходов (рост за сутки - 1 тыс. 446), излечились более 4,52 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 45 тыс. 209 человек. Всего зафиксировано 9 млн 95 тыс. 807 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 501 до 133 тыс. 227, поправились 8,5 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 52 тыс. 786 заболевших, что на 32 тыс. 622 человека больше, чем сутками ранее, умерли 168 тыс. 989 больных (рост - на 376), вылечились более 5,4 млн человек, пишет interfax.by

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 177,9. В США на 1 млн жителей скончались 789 человек, Индии - 96, Бразилии - 793.
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