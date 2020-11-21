Минский комбинат школьного питания извинился за отравление школьников





"Сейчас проводится проверка, мы выясняем причины, повлекшие ухудшение здоровья детей", — добавил к этому директор предприятия Сергей Василенко.





20 ноября около 280 учеников обратились за помощью после обеда по школьному меню. Предположительная причина отравления — некачественная шаурма. 17 из них госпитализированы в инфекционную больницу. По состоянию на 17:30 21 ноября там оставалось 9 школьников из СШ №61.



