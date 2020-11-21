Минский комбинат школьного питания извинился за отравление школьников
Минский Комбинат школьного питания принес извинения ученикам школы №61 и их родителям.
"Сейчас проводится проверка, мы выясняем причины, повлекшие ухудшение здоровья детей", — добавил к этому директор предприятия Сергей Василенко.
20 ноября около 280 учеников обратились за помощью после обеда по школьному меню. Предположительная причина отравления — некачественная шаурма. 17 из них госпитализированы в инфекционную больницу. По состоянию на 17:30 21 ноября там оставалось 9 школьников из СШ №61.
Это неожиданное событие — белорусские власти в таких ситуациях извиняются крайне неохотно, передает "Еврорадио".
21:38 21/11/2020
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