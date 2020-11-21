+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Под Могилевом вылетевшие из прицепа МАЗа бревна убили велосипедиста и травмировали водителя мотоблока

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 21 ноября, около 13.30, в Могилевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, пишет AUTO.TUT.BY 

По предварительной информации, 28-летний водитель МАЗа ехал по трассе Могилев — Быхов — Рогачев. Вблизи деревни Новоселки во время движения на закруглении дороги в автомашине лопнула рессора правого заднего колеса. Из-за этого прицеп опрокинулся, а находившиеся в нем бревна рассыпались на дорогу, попав в 64-летнего водителя мотоблока и 68-летнего велосипедиста. Оба они ехали в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер, а водителя мотоблока с различными ранениями доставили в больницу.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]