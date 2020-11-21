Митинг в Минске 13 сентября. Фото: TUT.BY





Странную бумагу из Первомайского РУВД Минска жители одной из квартир в доме 34 по улице Тикоцкого обнаружили в почтовом ящике в начале ноября.





— Это копия протокола, там написано, что Мельников Александр Ефимович 13 сентября принял активное участие в неразрешенном митинге. Так звали моего отца, и он действительно жил по этому адресу, — рассказал Антон Мельников, сын покойного. — Протокол пришел на адрес родителей, его прочитала мама. Очень расстроилась, так как это не лучший способ поминать близкого человека.





Мельникова Александра Ефимовича пытались уведомить, что он нарушил Закон «О массовых мероприятиях» и в отношении него ведут административный процесс по статье 23.34 КоАП.









— В протоколе указан личный номер правонарушителя, но мы не знаем, отцовский ли, так как паспорта его не осталось. Телефон указан почему-то мой — тот, которым я больше не пользуюсь. Сильно не совпадает только дата: Мельников Александр Ефимович по протоколу родился в 1978-м, хотя наш отец — в 1945-м.





В 1978-м не родился также ни один из двух сыновей Александра.





Семья предоставила в редакцию копию свидетельства о смерти своего родственника. В Первомайское РУВД обращаться не стали.





— Общаться с милицией нет желания, есть желание только найти сильного медиума и поблагодарить отца за его гражданскую позицию. Будь он жив, наверняка два свидетеля бодро утверждали бы, что видели именно его, именно в том месте и то время. Отцу повезло с алиби, — иронизирует минчанин.





Что говорят в милиции

TUT.BY обратился за комментарием по ситуации в ГУВД Мингорисполкома.





— Техническая ошибка. Дело в том, что с такими именем, фамилией и отчеством есть несколько человек. Ошибочно выслали копию протокола другому, — пояснила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. — Мы очень извиняемся перед родственниками за доставленные неудобства, но это единичный случай.