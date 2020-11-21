В сообщении о розыске людей милиция уточняла, что на протяжении нескольких лет семья состояла в сообществе религиозной направленности: «В последнее время окружающим говорили „о грядущем апокалипсисе и необходимости ухода в убежище“. Активно и в большом количестве покупали консервированные продукты, крупы, бытовую химию, которые в ходе осмотра их дома не обнаружены», пишет onliner.by





Вчера выяснилось, что все это время семья провела в землянке в Новогрудском районе.





— Они в лесном массиве возле одной из деревень поставили палатку, где и вели затворнический образ жизни. Поэтому их никто не видел. Но вчера они вышли в сельский магазин деревни Бор Новогрудского района — их заметили и передали информацию в милицию. Семья в порядке, чувствуют себя нормально, — уточнил Onliner официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.





В ходе отработки близлежащих хуторов, водоемов, лесных строений, троп и подъездных путей сотрудники уголовного розыска вместе с двумя волонтерами по лесной тропе вышли к Шубино-Неманскому каналу. На лесной поляне противоположного берега поисковая группа заметила купол военной палатки. Перебравшись на противоположный берег вброд и осмотрев палатку, поисковая группа пришла к выводу, что она является вероятным местом проживания разыскиваемых. С наступлением темноты затворники вернулись в свое временное жилище.





После осмотра врачами члены семьи возвратились домой. Как пояснили взрослые, отправиться в лес их вынудил коронавирус. Вернее, увиденный на одном из псевдонаучных телеканалов сюжет о том, что вместе с вакциной от вируса «людям будут вводиться некие чипы». Чтобы избежать заражения и, следовательно, вакцинации, семья и решила переждать угрозу в лесу.







