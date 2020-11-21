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Вильнюсский университет начал кампанию по сбору средств для беларусских студентов

Вильнюсский университет и Фонд Вильнюсского университета начинают кампанию по сбору средств для беларусских студентов и ученых, которые подвергаются преследованию в Беларуси.


Как сообщает пресс-служба учебного заведения, на сегодня университет принял уже около 90 граждан Беларуси. Более полусотни из них уже учатся в бакалавриате, остальные — в магистратуре. Некоторым были присуждены стипендии. Их финансирование покрывается за счет бизнес-структур, которые внесли свой вклад в фонд, и государством, пишет REFORM.by

«Мы не можем оставаться равнодушными к происходящим в Беларуси процессам, тем более, что ситуация не показывает признаков улучшения. До сих пор мы поддерживали академическое сообщество этой страны в меру наших возможностей. Мы приглашаем наших выпускников и всех неравнодушных граждан и организации мобилизоваться для еще более активной поддержки. Она может стать основой для свободы нашего соседа. Таким образом, это своего рода вложение в будущую безопасность нашего государства», — считает ректор ВУЗа Римвидас Петраускас.

В октябре этого года Вильнюсский университет заявил, что поддержит беларусских студентов специальными стипендиями. Программа ВКЛ (Великого княжества Литовского) дает беларусским студентам право учиться бесплатно. Талантливым студентам выделяется стипендия в размере 200 евро в месяц. В начале ноября сообщалось, что возможностью обучения в Вильнюсском университете по стипендиальным программам заинтересовались  около 500 беларусских студентов.
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