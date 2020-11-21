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Иностранным туристам не нужно соблюдать комендантский час в Турции

Иностранные туристы в Турции могут не соблюдать комендантский час, а рестораны в отелях продолжат работу в обычном режиме, сообщает МВД Турции.


Ранее Турция ужесточила ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и ввела комендантский час по выходным, закрыты ряд достопримечательностей, кинотеатры, а рестораны и кафе работают только на доставку.

"Иностранные граждане, прибывающие в Турцию с туристическими целями, освобождены от комендантского часа", — говорится в сообщении министерства.

Как отмечает МВД страны, иностранные туристы могут во время комендантского часа спокойно перемещаться между городами на автомобиле при наличии документов на бронь транспортного средства. Ресторанов внутри гостиниц и на территории отелей не коснутся ограничительные меры, заведения смогут работать в обычном режиме, но только для постояльцев. Также будут открыты кафе и рестораны в аэропортах.

Лодки и яхты, арендуемые для проведения экскурсий туристов, не смогут предлагать во время плаванья еду и напитки.

Власти Турции готовы ввести более строгие ограничения в стране через две недели, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться.
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