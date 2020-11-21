Покупка билетов БЖД через интернет будет недоступна в ночь на 22 ноября
В системе интернет-продажи железнодорожных билетов в ночь на воскресенье, 22 ноября, будет закрыта возможность оплаты проездных документов, сообщили в пресс-центре БЖД.
"В связи с уведомлением, полученным от СООО "Облачные технологии", о возможных перебоях информационного обмена с 23:30 21 ноября до 04:00 22 ноября в системе продажи проездных документов через сеть интернет будет закрыта возможность оплаты проездных документов с использованием платежных систем "Расчет" (АИС ЕРИП) и "Интернет-банкинг" ОАО "Беларусбанк", - говорится в сообщении.
12:07 21/11/2020
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