"В связи с уведомлением, полученным от СООО "Облачные технологии", о возможных перебоях информационного обмена с 23:30 21 ноября до 04:00 22 ноября в системе продажи проездных документов через сеть интернет будет закрыта возможность оплаты проездных документов с использованием платежных систем "Расчет" (АИС ЕРИП) и "Интернет-банкинг" ОАО "Беларусбанк", - говорится в сообщении.