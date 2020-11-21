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В "Великом камне" горел склад

На территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" горело складское здание, сообщили в МЧС.


"20 ноября в МЧС поступило сообщение о загорании здания на территории Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" д. Великий Камень Смолевичского района", - говорится в сообщении. 

8.jpgВ горевшем складском здании огнем уничтожены котел, около 300 литров масла и пластиковая емкость для его хранения, повреждены сэндвич-панели на площади 35 кв.м., имущество в складском помещении, добавили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается.
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