В "Великом камне" горел склад
На территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" горело складское здание, сообщили в МЧС.
"20 ноября в МЧС поступило сообщение о загорании здания на территории Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" д. Великий Камень Смолевичского района", - говорится в сообщении.
8.jpgВ горевшем складском здании огнем уничтожены котел, около 300 литров масла и пластиковая емкость для его хранения, повреждены сэндвич-панели на площади 35 кв.м., имущество в складском помещении, добавили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается.
11:05 21/11/2020
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