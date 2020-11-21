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Минздрав рассказал о состоянии детей, которые попали в больницу после массового отравления в школе

Состояние учеников средней школы № 61 Минска, госпитализированных в детскую инфекционную больницу стабильное. Об этом утром 21 ноября сообщили в Минздраве страны. Напомним, ранее за медицинской помощью обратилось около 280 детей, по факту отравления возбуждено уголовное дело, пишет TUT.BY 


По данным Минздрава, за вечер и ночь с жалобами на самочувствие в приемный покой больницы обратились 23 ребенка. Пять детей после осмотра и консультации специалистов отпустили домой. По состоянию на 9.00, еще одного ребенка выписали, 17 оказывается медицинская помощь.

Медики считают, что сегодня, возможно, выпишут еще часть детей. Всех школьников осмотрели специалисты больницы и кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО.

Кроме того, сегодня будут обзванивать учеников школы «для уточнения и максимального выявления возможных жалоб», сообщили в ведомстве.

Напомним, родители учеников минской школы № 61 на протяжении пятницы сообщали, что у многих детей — симптомы отравления, рвота. В Мингорисполкоме рассказали, что в школе зафиксированы случаи отравления детей, у них наблюдалась рвота, диарея. В школу вызывали бригады скорой помощи. Пострадали в основном ребята 5−9-х классов. За медицинской помощью обратились около 280 школьников.

В следственном комитете заявили, что по факту отравления школьников в Минске возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что все пострадавшие дети употребляли в пищу одно и то же блюдо.

Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего. Ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и.о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и мэра Минска Владимира Кухарева.
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