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Мадрид на десять дней закроется на въезд и выезд

Столица Испании в декабре закроет свой периметр на десять дней на въезд и выезд.


Об этом со ссылкой на власть мадридского региона пишет Синьхуа.

Отмечается, что ограничительная мера продлится с 4 по 14 декабря и призвана "остановить распространение коронавируса в столицу Испании и из нее в течение долгих выходных 5-8 декабря".

По словам заместителя главного санитарного врача мадридского региона Антонио Сапатеро, власть хочет, "чтобы ситуация к Рождеству была как можно лучше".

В самом Мадриде также продлится ежедневный комендантский час с полуночи до 6 утра и массовые собрания будут ограничены шестью лицами.

Напомним: во время прошлых трехдневных выходных 1-9 ноября, передвижения из Мадрида так же ограничивали.
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