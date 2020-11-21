Мадрид на десять дней закроется на въезд и выезд

Об этом со ссылкой на власть мадридского региона пишет Синьхуа





Отмечается, что ограничительная мера продлится с 4 по 14 декабря и призвана "остановить распространение коронавируса в столицу Испании и из нее в течение долгих выходных 5-8 декабря".





По словам заместителя главного санитарного врача мадридского региона Антонио Сапатеро, власть хочет, "чтобы ситуация к Рождеству была как можно лучше".





В самом Мадриде также продлится ежедневный комендантский час с полуночи до 6 утра и массовые собрания будут ограничены шестью лицами.





Напомним: во время прошлых трехдневных выходных 1-9 ноября, передвижения из Мадрида так же ограничивали.