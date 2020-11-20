В минской школе отравились 280 детей / minsknews.by





Как передает Еврорадио , за помощью медиков обратились 280 школьников, уже 18 из них госпитализированы в детскую инфекционную больницу.





"Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу одно и то же блюдо", — констатирует пресс-служба Следственного комитета.





По словам родителей учеников, речь идет о шаурме, которой кормили учеников средних и старших классов.





Следственно-оперативная группа опрашивает работников школы и учеников, проводит первоначальные следственные действия. Эксперты забрали ингредиенты, из которых готовилось блюдо, они изучают накладные поставщиков продуктов и технологическую документацию.