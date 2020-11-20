+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Следственный комитет завел уголовное дело по массовому отравлению школьников

Следственный комитет завел уголовное дело по факту массового отравления школьников в минской СШ №61. Его завели по ч. 1 ст. 336 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей).

В минской школе отравились 280 детей / minsknews.by

Как передает Еврорадио, за помощью медиков обратились 280 школьников, уже 18 из них госпитализированы в детскую инфекционную больницу.

"Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу одно и то же блюдо", — констатирует пресс-служба Следственного комитета.

По словам родителей учеников, речь идет о шаурме, которой кормили учеников средних и старших классов. 

Следственно-оперативная группа опрашивает работников школы и учеников, проводит первоначальные следственные действия. Эксперты забрали ингредиенты, из которых готовилось блюдо, они изучают накладные поставщиков продуктов и технологическую документацию.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]