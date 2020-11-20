Школа №61 / nashaniva.by





В больнице детей осмотрели специалисты больницы вместе со специалистами кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО.





Всего в больницу привезли 17 школьников. Однако одного ребенка, доставленного в больницу, родители после первой помощи забрали домой.





В пресс-службе Минздрава заявляют, что ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и.о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и руководителя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Причины происшествия устанавливает специальная комиссия.





По информации пресс-службы Мингорисполкома, за помощью медиков обратились 280 школьников. Преимущественно это ученики пятых-девятых классов.





Как рассказывало Еврорадио, чрезвычайное происшествие случилось в СШ №61 сегодня днем. У школьников средних и старших классов наблюдалось массовое отравление. Детей тошнило на коридорах и в классах. К школе приезжали несколько скорых и почему-то автомобили МЧС. На обед школьников кормили шаурмой.





Ученики младших классов избежали этого, так как у них отдельное меню.