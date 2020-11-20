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В Беларуси планируют вакцинировать от COVID-19 до 2 миллионов человек

В Беларуси рассматривают возможность вакцинировать от коронавирусной инфекции до 2 млн человек. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, пишет "Наша Нива".


По словам руководителя ведомства, вакцинация начнется с небольших и наиболее уязвимых групп населения, в том числе педагогов, врачей и работников торговли, которые в силу специфики своей деятельности пересекаются с широким кругом лиц.

— Вообще, мы планируем охват до 2 млн человек, — сказал Пиневич.

Как уточнил и. о. министра, вакцинирование будут проводить за счет бюджетных средств, однако о сроках проведения вакцинации говорить пока рано.
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