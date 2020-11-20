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Задержан администратор одного из телеграм-каналов Солигорска — на него завели уголовное дело

Милиция задержала основателя и администратора одного из солигорских телеграм-каналов, в котором выкладывались призывы к участию в акциях протеста, а также данные силовиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси, пишет TUT.BY

Изображение: freestocks / unsplash.com

Подозреваемый — 38-летний житель Солигорского района, которого сумели разыскать сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД и местной милиции. Как сообщается, в июне текущего года мужчина создал и до момента своего задержания администрировал телеграм-канал, где призывал подписчиков к участию в протестных митингах, давал инструкции о действиях групп людей во время массовых акций, а также рассказывал о методах блокирования железной дороги и нарушения работы автобусных парков Солигорска.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси.

На вопрос оперативников, зачем он выкладывал в канале данные сотрудников милиции, задержанный мужчина заявил, что просто копировал информацию из других источников.
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