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Подозреваемый — 38-летний житель Солигорского района, которого сумели разыскать сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД и местной милиции. Как сообщается, в июне текущего года мужчина создал и до момента своего задержания администрировал телеграм-канал, где призывал подписчиков к участию в протестных митингах, давал инструкции о действиях групп людей во время массовых акций, а также рассказывал о методах блокирования железной дороги и нарушения работы автобусных парков Солигорска.





Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси.





На вопрос оперативников, зачем он выкладывал в канале данные сотрудников милиции, задержанный мужчина заявил, что просто копировал информацию из других источников.