Гражданская кампания «Наш дом» , в которую также входят правозащитники, подробно рассказала, что означают эти метки и как силовики поступают с задержанными в зависимости от цвета метки.





Цветные метки — не нововведение последнего времени, их уже много лет используют в беларусских тюрьмах для ранжирования заключенных. Также отметим, что отсутствие метки не означает, что задержанного не будут бить и пытать — известны тысячи случаев насилия, которые силовики применяли по отношению к мирным протестующим, никак их не пометив.





Какие метки обычно ставят задержанным на протестах

Милиция использует цветовую дифференцию и маркировку для того, чтобы распределить, какого рода пыткам и жестокому обращению подвергнется тот или иной человек, в том числе калечащим человека практикам.





Выделение определенным цветом задержанного протестующего и заключенного обозначает, что в отношении этого человека будет применяться определенный тип пыток или ухудшение режима содержания в местах лишения свободы.





Изоляторы временного содержания (ИВС, где находятся задержанные, отбывающие административное наказание), СИЗО (где люди находятся до суда по уголовным статьям), колонии и другие места лишения свободы находятся в подчинении Министерства внутренних дел, т.е. милиции (силовому ведомству). Также сотрудники МВД задерживают людей на акциях протеста.





С начала августа стало известно о многочисленных фактах использования разных цветов для того, чтобы помечать задержанных протестующих. От того, каким цветом милиция помечает задержанного человека, зависит вид пыток, которым он подвергается.









Известно, что сейчас используется следующая цветовая маркировка задержанных мирных протестующих:





ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ. Задержанный подвергается пыткам и жестокому обращению, но его, как правило, не калечат.





КРАСНЫЙ ЦВЕТ. Задержанный подвергается пыткам, часто остается инвалидом или наносится серьезный урон здоровью.





ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ. Помечаются задержанные с нестандартной внешностью (дреды, синий цвет волос, пирсинг и т.д.). Не подвергаются пыткам и жестокому обращению, но над ними издеваются словесно и оскорбляют (судя по свидетельствам пострадавших, их тоже могут бить, но не избивают жестоко — The Village Беларусь).





ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ. Люди подвергаются самому калечащему виду пыток, в том числе, по неподтвержденной информации, такого задержанного могут убить.





Как заключенных помечают цветом в тюрьмах

В тюрьмах и лагерях Беларуси милиция также использует определенную цветовую систему «бирок» (нашивок, нагрудных знаков), которыми помечаются заключенные. От того, какой цвет присвоен заключенному, зависит, каким видам пыток и жесткого обращения он подвергается.





Цветовая дискриминация и выделение цветом заключенных в местах лишения свободы приводит к тому, что заключенные в тюрьме находятся в неравных условиях, к «цветным» заключенным повышенное внимание тюремной администрации, а также повышенные шансы получить дополнительное наказание (в том числе помещение в карцер/ШИЗО), лишение свиданий и посылок от родных, а также сложности с получением условно-досрочного наказания.





Это приводит к стигматизации и дискриминации определенных групп заключенных, в первую очередь, детей-328 — подростков и молодежи, осужденной впервые за мелкие правонарушения по «наркотической» статье 328 Уголовного Кодекса Беларуси, которые маркируются зеленым цветом.





При этом серийные убийцы, насильники, коррупционеры и другие заключенные, осужденные за «особо тяжкие» преступления, никаким цветом не маркируются, не выделяются и носят белые (нейтральные) «бирки».





В письме под номером 89/5/G-5 от 23.07.2019 Департамент исполнения наказаний по городу Минску и Минской области пояснил, что на данный момент они используют три цвета для маркировки заключенных:





А) ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ обозначают подростков и молодых людей, осужденных за мелкие правонарушения на 8-15 лет тюрьмы по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, как правило, это 328 статья. Уже есть целые отряды молодежи в тюрьмах, которые состоят только из «328».





Б) ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ выделяют, как правило, анархистов и антифашистов, преследованием которых занимаются КГБ и специальные отделы ГУБОПиКа. «Желтая» бирка обозначает «склонные к экстремизму» и подразумевает специальное внимание со стороны тюремной администрации. Это значит, что эти люди обязаны всегда находиться в первых рядах на проверках, получать письма только с бытовой информацией и выполнять любое распоряжение администрации, иначе человек лишается звонков, свиданий, передач и/или его помещают в ШИЗО (штрафной изолятор).





В) КРАСНЫМ ЦВЕТОМ маркируют заключенных, которые, по мнению тюремной администрации, склонные к побегу или суициду.





Интересно, что в другом письме за номером №29/1-5/Ж-8461 от 21.11.2017 Министерство внутренних дел пытается отрицать использование цветовой маркировки заключенных, объяснив, что использование определенного цвета «законодательством не регламентировано», таким образом нашивки могут быть любого цвета, в том числе зеленые. Но это неправда, потому что детям-328 никогда не попадается «желтая» или «белая» (нейтральная) «бирка», а почему-то только зеленая.





Как мы видим, одни и те же цвета используются для маркировки одних и тех же «преступлений», что говорит про определенную логику и сознательную внедренную систему маркировки заключенных в тюрьмах и задержанных людей на акциях сотрудниками МВД.









Что касается задержанных на мирных акциях протеста





ЗЕЛЕНЫЙ





Маркируют неформальную внешность (дреды, синие волосы, пирсинг, татуировки у женщин).





Означает, что будут издеваться словесно, но не будут пытать физически.





ЖЕЛТЫЙ





Люди, которые пытаются спрашивать, за что их задерживали, просят представиться и т.д.





Подвергаются пыткам и жестокому обращению, но как правило, их не калечат. Т.е. может быть нанесен вред здоровью, но велики шансы, что человек не останется инвалидом.





КРАСНЫЙ





Помечают тех, кто так или иначе пытается сопротивляться мирным путем, например, убегать.





Означает жестокие пытки, люди после этого могут остаться инвалидами.





Что рассказывали о метках задержанные на протестах

Евгений, был задержан 11 августа





«На особо неугодных желтой краской из баллона ставили метку на спине, некоторым из них еще и на штанах и волосах. Я так понимаю, все зависело от того, в каком положении находился человек во время того, как его метили этой краской. Тем, у кого метка была просто на спине, еще очень везло. Эти ребята просто выворачивали майки или рубашки наизнанку. С меткой на волосах такое уже, конечно, не прокатывало. Людей с такими метками били все на всех этапах».





Эрик Орлов-Шимкус, был задержан 25 октября в Минске на Марше «Народный ультиматум» после жестокого разгона гранатами на улице Орловская





«Один из силовиков поднял мою голову за волосы и поставил на левой щеке какие-то знаки маркером. Я до сих пор не знаю, что конкретно нарисовали, так как не было зеркала. После забросили в автозак, где я получил несколько легких ударов по голове руками от тех, кто сидел внутри.





После нас увезли в Центральное РУВД. Там нас было около 50 человек. В РУВД нас больше не били, но постоянно было ощущение, что еще будут, так как звучали оскорбления и агрессивные реплики в наш адрес. Если кто-то из сотрудников видел на моем лице метку, говорил: «О, тебе п****».





Меня еще водили к каким-то операм, которые тоже агрессивно себя вели. Говорили, что ОМОН пустит меня по кругу анально палкой. Также говорили, что хочется меня побить, но жаль, «потому что меня еще и так будут бить ОМОНовцы», но я на это никак не реагировал.





Эрика сначала осудили на 12 суток ареста, а после сделали подозреваемым по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — подготовка или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По словам Эрика, ему пытались инкриминировать, что он или ударил ОМОНовца, или бросал камни в Центральное РУВД.





Павел Кабуша, был задержан 8 ноября в Минске на воскресном Марше





После задержание у него в телефоне нашли видео со съемок клипа, для которых использовали дымовые шашки. Из-за этого видео силовики сказали, что Павел собирался их забросать дымовыми шашками, хотя никаких дымовых шашек у него при себе не было.





"Меня развернули лицом в кресло, еще пару раз ударили, стянули руки стяжками и пометили руки краской из баллончика, на спине нарисовали красный крест. Сказали, что на "уголовку" я себе уже наговорил. Нас немного покатали по городу, потом перевели в автозак. Одному из сотрудников сказали, что есть доказательства, мол, якобы я готовил нападение на ОМОН. Я сказал, что никаких доказательств нет, за что сразу получил от этого сотрудника удар в живот. С тех пор не имело значения, что произошло, красный крест просто означал, что меня нужно жестоко избить".





Игорь, был задержан 11 августа в Гродно





«Одна группа тащила к автозаку, вторая принимала и била палками, пометили лицо зеленым маркером. Прицепились к велосипеду, им не понравилась моя наклейка, хотя их там десятки. Мы стояли на коленях, лицом в землю, руки за спиной. Как только меняешь положение, получаешь удар. Так стояли несколько часов, пока нас не отправили на составление протокола. В кабинете стоял лицом в пол, а в это время сотрудники записывали мои личные данные».





Игорь получил легкие повреждения.





Стас Дедов, задержан 11 августа в Минске





«Мы шли с подругой вдоль улицы Орловской и разговаривали. По дороге нас обогнали два буса с затемненными окнами. Вышел один сотрудник [силовых структур] в зеленой форме. Мы спросили у него, насколько опасно идти дальше вперед. Он сказал нам идти назад.





Мы собрались уходить обратно, но из буса вышло еще несколько сотрудников, один из них был с ружьем. Они подошли к нам, начали требовать, чтобы мы разблокировали телефоны и показали видео и фото, которые есть в нашей галерее. У моей подруги на телефоне нашли видео из акции предыдущего дня. После этого нас посадили в бус. Тогда же они увидели у меня на руке белую ленточку. Кажется, после этого был первый удар.





Когда мы проезжали район ТЦ «Риги», в наш бус попала белая краска. Сотрудники сильно разозлились. Тот, что был с ружьем, попросил открыть форточку пострелять. Я не помню точно, стрелял он или нет.





Меня попросили лечь на пол. За спиной мои руки затянули в затяжку (возможно, пластиковый хомут) — у меня остался след на руках от нее.





В таком положении я пролежал минут 20. Периодически на меня наступали. Заметили на мне бело-красно-белый ремень. Его, кажется, срезали. После нас перевели из буса в автозак. Что было дальше с подругой, я не знаю.





В автозаке уже лежал один человек. Меня положили рядом с ним, по пути немного били дубинками. Потом меня оттуда вывели, взяли бутылку с белой краской и вылили мне на голову. Взяли за волосы и вытерли моей головой краску на бусе.





Я не в курсе, выливали ли краску на кого-то еще. Но мне говорили про какого-то напарника, с которым я якобы кидал краску. Однако к краске я не имел никакого отношения. Видимо, меня с кем-то перепутали.





Было еще как минимум две пересадки между автозаками. На пересадках нас били. Меня сотрудники ОМОНа узнавали по белой краске на волосах — это была как метка: надо с этим человеком обходиться пожестче. Они сами открыто говорили — вот его «пометили».





На Окрестино нас всех поставили на колени возле забора, головой к земле. Вот там больше всего били. Часто обращали внимание на то, что у меня краска — для них это был лишний повод меня побить. Били в основном по ногам и по спине, и очень много по ягодицам. В основном дубинками, иногда прилетало ногами и кулаком».





Александр Воробьев, был задержан 11 августа в Гродно





Оказался «помеченным», потому что говорил на беларуском языке — на руке у него остался знак креста.





Руслан Кулевич, был задержан 11 августа в Гродно





"Меня задержали вместе с женой 11 числа, это был вечер. Мы с женой были на велосипедах. При задержании сломали [обе руки], когда били – когда узнали, что я журналист, – и когда выводили из автозака. Там стояло два ряда сотрудников милиции.





Они помечают людей: синим и зеленым маркером на лице рисуют, и когда выводят из автозаков, говорят: "Это помеченный человек, значит ему надо дать посильнее". Об этом знаю не я один – об этом знают многие в тюрьме. Были такие сотрудники милиции, которые в автозаке говорили: "Быстрее вытирай эту краску на лице". И они вытирали. Никто не знал, почему помечены.





Сначала из автозаков выводили помеченных людей. Я тоже оказался в числе помеченных, потому что у меня была жилетка прессы. Но потом, когда уже начал общаться с сотрудниками милиции, с офицерами, я объяснил, кто я, я отозвал руководство, и отношение уже было получше".









Петр Муравей, был задержан 10 августа в Минске





Петра задержали вместе с его другом Вячеславом Шишкиным. В отличие от Вячеслава он в момент задержания убегал от силовиков. Цветную отметку поставили только на Петре, с ним обращались заметно более жестко.





«Они завели меня в отдельный кабинет, закинули на живот, начали маслать дубинками. Параллельно спрашивали, мол, сколько нам платят, плохо живем, что ли, сколько зарабатываем, кем работаем и так далее. Что бы ты ни ответил, тебя избивают. Потом я уже просто молчал, пытался как-то сдерживать боль. Это немножко прекратилось»





После этого силовики начали записывать рассказ Муравья на видео.





«Я говорил, что шел по улице, — рассказывает он. — Выключают камеру, начинают избивать, говорят, неправильно [ответил]. Говорили: „Вот я тебе сейчас скажу, ты повторишь“. А там еще рюкзак с бензином был. Взяли этот рюкзак, дали мне в руки. И сказали, что я шел с коктейлями Молотова жечь ОМОН. В итоге сказали, что с этим рюкзаком не доживу до утра».





После избиения шорты, майку и волосы Муравья пометили желтой краской. Когда на следующий день задержанных выводили на улицу из отдела, их встретил «коридор дубинок до автозака», вспоминает Петр, а ему силовики кричали: «Встречайте, человек-факел!».