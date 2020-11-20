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МВД: задержана админ 5 каналов. "Беларусь головного мозга": она не наша

В сообщении пресс-секретаря МВД Беларуси говорится, что сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 33-летнюю неработающую минчанку, которая является администратором «деструктивных телеграм-каналов» «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь Головного Мозга» и «Элехтарат».

Пресс-службы МВД утверждает, что женщина также управляла пабликом «Европейская Беларусь» и активно сопровождала его в соцсетях, «за это ежемесячно получала около 600 рублей от основного координатора одноименной кампании».

В ходе обыска в квартире женщины «изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флэш-накопитель, 700 евро, банковская платёжная карточка и протестная атрибутика». Её признали подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках.

По информации МВД, задержанная «активно сотрудничает со следствием и даёт признательные показания». Имя задержанной не называется, но она показана на видео, в кадре девушка (вероятно: её лицо скрыто под маской. — dev.by) произносит названия двух каналов — «Мая Краiна Беларусь» и «Беларусь 24».


В то же время телеграм-канал «Мая краiна Беларусь» сообщает, что задержана одна из его редакторов Ирина Счастная.



«Мы пробуем оказать ей всю возможную помощь, — пишет „Мая краiна Беларусь“. — Её аккаунт выведен из состава админов в момент задержания, опасности деанонимизации нет».

Одновременно «Беларусь головного мозга» опровергает причастность задержанной к их каналу. Там пишут, что Ирина Счастная «не причастна к этому телеграм-каналу и никогда его не администрировала». Канал продолжает работу.
Источник: dev.by
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