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Коллега Шакуты - об убийстве Бондаренко: Человек на видео похож на Шакуту

Сергей Шиманский — чемпион Европы среди профессионалов по муай-тай. До последнего времени Сергей работал тренером в клубе единоборств “ШОК”, но в августе ушёл: не смог там больше.

Коллега Шакуты - об убийстве Бондаренко: Человек на видео похож на Шакуту
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Скриншоты из видео с “Площади Перемен” и фотография Шакуты с байкерами (в центре — экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич).
Главный тренер этого клуба — Дмитрий Шакута, которого часто упоминают в связи с конфликтом на “Площади Перемен”, приведшим к гибели Романа Бондаренко.

— Что могу сказать? Человек на видео похож на Шакуту. Но на сто процентов я не уверен. Как-никак, на людях надеты маски, — отвечает на вопрос Еврорадио Сергей Шиманский.

С Дмитрием Шакутой Сергей Шиманский знаком давно. Если бы не политика, их пути бы не разошлись.

— Я работал в клубе “ШОК” около пяти лет. Делал перерыв, работал в Москве тренером. Потом увидел новости из Минска [августовские события. — Еврорадио], собрал вещи и спокойно, без скандалов ушёл из клуба. Перешёл, так сказать, на “белую” сторону. Я считаю, что Лукашенко засиделся, — вот моя позиция.

С Дмитрием знаком очень давно, с 14 лет. Он всегда был нормальным, компанейским парнем. Не знаю, что с ним сейчас произошло. То, что он говорил насчёт Прокопьева, и то, какую он сейчас занял позицию, мне непонятно.

В тот злополучный вечер на “Площади Перемен” рядом с человеком, похожим на Шакуту, был замечен ещё один человек в маске. Он похож на председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Дмитрий Шакута играет в хоккейной команде Баскова. Но Сергею Шиманскому о контактах Баскова и Шакуты вне хоккейной площадки ничего не известно:

— С Басковым я их раньше не встречал, хоккеем я не интересуюсь, да и вообще о том, кто такой Басков, я узнал недавно.

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То, что сейчас происходит на белорусских улицах, Сергей решительно осуждает. По его словам, силовиков вместе с Шакутой он не тренировал.

— В клубе я работал обычно во вторую смену, тренировал детей. Если и были в клубе силовики, то я с ними не общался. Насилие по отношению к мирным протестующим со стороны органов осуждаю. 

Очень положительно отношусь к письму против насилия, которое подписали много белорусских спортсменов. Я бы и сам подписал это обращение. Но по ряду причин сделать этого не могу.

Те, кто нанёс Роману Бондаренко смертельные травмы, до сих пор не найдены. Насколько известно Еврорадио, пока не начато даже уголовное дело по факту его смерти.
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