Очередной гвоздь в гроб лживой статистики Минздрава





На графике отражены данные с 26 октября (было 174 положительных случая), по 19 ноября (699 случаев за сутки). И речь идет ТОЛЬКО об одном из районов Минска - Фрунзенском.





Накануне Минздрав сообщил о чуть более чем 1300 заболевших по всей стране! Однако эта цифра и близко не отражает реальную ситуацию даже по Минску. Что уж говорить о стране в целом!