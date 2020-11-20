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Очередной гвоздь в гроб лживой статистики Минздрава

Блогер Мотолько публикует график, отражающий ситуацию с распространением коронавируса по Фрунзенскому району Минска.


На графике отражены данные с 26 октября (было 174 положительных случая), по 19 ноября (699 случаев за сутки). И речь идет ТОЛЬКО об одном из районов Минска - Фрунзенском.

Накануне Минздрав сообщил о чуть более чем 1300 заболевших по всей стране! Однако эта цифра и близко не отражает реальную ситуацию даже по Минску. Что уж говорить о стране в целом!
"Белорусский партизан"
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