Имейте ввиду: даже по данным Минздрава заболеваемость COVID-19 резко пошла вверх!
По официальным данным Минздрава, которые очень сильно занижены, за последние сутки выявлено 1457 новых случаев коронавируса.
Днем ранее сообщалось о 1382 новых заболевших.
За последние сутки, как и в предыдушие несколько дней, по утверждению Минздрава, умерло семь пациентов.
Хотя на самом деле, даже по официальной статистике из минских больниц, от COVID-19 ежедневно умирают десятки людей.
Кстати, мы и близко не подошли к пику заболеваемости, который даже официальные лица от медицины прогнозируют на конец декабря-начало января, а в стране уже проблема с тестами. Даже страшно представить, что будет через месяц!
Но эксперты попытались...
Эксперты о второй волне коронавируса: систему здавоохранения ждет коллапс - будет очень много смертей
"Белорусский партизан"
13:16 20/11/2020
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