



Днем ранее сообщалось о 1382 новых заболевших.





За последние сутки, как и в предыдушие несколько дней, по утверждению Минздрава, умерло семь пациентов.









Кстати, мы и близко не подошли к пику заболеваемости, который даже официальные лица от медицины прогнозируют на конец декабря-начало января, а в стране уже проблема с тестами . Даже страшно представить, что будет через месяц!





Но эксперты попытались...



