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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Имейте ввиду: даже по данным Минздрава заболеваемость COVID-19 резко пошла вверх!

По официальным данным Минздрава, которые очень сильно занижены, за последние сутки выявлено 1457 новых случаев коронавируса.


Днем ранее сообщалось о 1382 новых заболевших.

За последние сутки, как и в предыдушие несколько дней, по утверждению Минздрава, умерло семь пациентов. 


Кстати, мы и близко не подошли к пику заболеваемости, который даже официальные лица от медицины прогнозируют на конец декабря-начало января, а в стране уже проблема с тестами. Даже страшно представить, что будет через месяц! 

Но эксперты попытались...
"Белорусский партизан"
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