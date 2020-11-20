Вторая волна коронавируса накрыла Беларусь гораздо серьезнее первой. В лаборатории стоят очереди, на самый точный тест - ПЦР - сложно попасть, пишет КП в Беларуси.





16 ноября пресс-служба Минздрава заявила, что из-за существенного роста числа заболевших все лаборатории, на базе которых могут выполняться ПЦР-исследования, включая частные, будут перепрофилированы. По данным ведомства, право на данный вид диагностики имеют более 50 лабораторий страны.





Однако на деле сдать ПЦР-тест на коронавирус по собственному желанию оказалось не так просто.





- У меня в окружении многие заболели COVID-19, - рассказал «Комсомолке» Игорь Старовойтов. - Температура поднялась и у меня, появилась слабость, головная боль. Во вторник, 17 ноября я решил сдать ПЦР-тест в Минске, но ни поликлиники, ни больницы, ни частные клиники именно во вторник эти исследования не делали. Только на антитела либо по запросу граждан, выезжающих за границу.





Я объездил 10, 2 и 3-ю поликлиники, Минский областной центр гигиены и эпидемиологии, звонил в несколько медучреждений. Везде ответ одинаковый: «Временно не делаем». Причину не объяснили. Утром 18 ноября я позвонил в 2-ю клиническую больницу, где мне сказали, что они получили 20 тестов и к 8.30 они уже закончились. И только 19 ноября я приехал очень рано и успел выкупить один из 20 тестов...





А вот минчанин Алексей сообщил, что еще успел сдать платный ПЦР-тест в 10-й клинике 16 ноября.





- По телефону 131 мне дали справку, где я могу сдать тест. Позвонил утром 16 ноября в регистратуру платных услуг 10-й клиники, меня записали и сказали, что могу приехать хоть сейчас. Через час я уже сдал тест, заплатив 34,69 руб. Через день узнал, что тест отрицательный. А вот мой товарищ 19 ноября уже сдать тест не смог. Ему сказали, что такой анализ они уже не делают.





Где можно сдать тест на коронавирус?

Специалисты советуют при недомогании обращаться к врачу. Если есть основание, то доктор назначит исследование на COVID-19: экспресс-тест или исследование методом ПЦР.





Сдать тест по собственному желанию тоже можно, но выяснять данную возможность нужно в конкретном медицинском учреждении.





Экспресс-тестирование методом ИФА предлагают некоторые амбулаторно-поликлинические учреждения и негосударственные медцентры.





Что касается ПЦР-диагностики, то, по словам пресс-секретаря Минздрава, конкретный список медучреждений, оказывающих эту услугу, пока не определен.





«Комсомолка» позвонила в ряд крупных государственных и частных медицинских учреждений и выяснила, какие они предлагают услуги в связи со сложившейся ситуацией.





- РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: ПЦР-тест производится только по предварительной онлайн-записи. В регистратуре объясняют: сейчас ведется запись на середину декабря, но иногда люди отказываются и появляются окошки. Например, сегодня освободилось два окна - и их тут же заняли. Стоимость исследования - 38,13 бел. руб.





- МОЦ гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: тест по собственному желанию делается только для граждан, выезжающих за границу (необходимо предоставить копии билетов);





- МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: в центре пояснили, что уже около 2 недель не делают ПЦР-тест. Когда начнут и будут ли вообще - вопрос пока открытый. Ранее стоимость исследования составляла 37,94 бел. руб.





- 2-я городская клиническая больница: стоимость теста - 38,59 бел. руб. Оформление договоров осуществляется в порядке живой очереди. По словам сотрудника больницы, желающих сдать мазок всегда очень много.





Но сдать материал удается не всем: тесты приходят в ограниченном количестве. В больнице рассказали, что 18 ноября им предоставили 20 тестов. Еще какое-то количество дадут 19-го числа, а вот 20-го - 0.





- «Синэво»: ПЦР-тест на коронавирус можно было сдать в 8 лабораториях компании. Стоимость - 63.01 бел. руб. Но с 16 ноября услугу перестали оказывать «по техническим причинам». В лаборатории сообщают, что приостановка временная, но когда возобновится снова - неизвестно;





- SYNLAB: тест методом ПЦР не проводился, только на антитела;





- INVITRO: делается исследование только на определение антител на выявление иммуноглобулина класса G. В лаборатории пояснили, что и ранее не делали ПЦР-тестирование. Точной информации о том, будут ли в дальнейшем, пока не поступало.





- «ЛОДЭ»: сдать тест могут только корпоративные клиенты, те, кто заключил с медцентром договор на ведение беременности, и люди, которые планируют в нем оперироваться.





- «Нордин», «Кравира», «Экомедсервис» и некоторые другие медцентры: только на антитела.





Справка. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет определить наличие или отсутствие вируса в организме. Для этого берется мазок из носа и зева, а потом проводится исследование по обнаружению РНК-возбудителя.





Экспресс-тест на антитела - это исследование иммунного ответа нашего организма на столкновение с вирусом. Для этого метода тестирования берут кровь.