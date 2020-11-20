На "Коминтерне" в Гомеле взорвался котел
Инцидент произошел на предприятии легкой промышленности ОАО «Коминтерн» в Гомеле.
По информации МЧС, в котельной предприятия разорвался газовый технологический котел. В этот момент в помещении находился оператор, он не пострадал.
В результате происшествия в здании котельной выбило стекла в 9 окнах. Повреждены взрывные клапаны и внешняя обшивка самого котла.
По версии, рассматриваемой экспертами, разрыв мог произойти из-за высокого давления в топочном пространстве котла, сообщает МЧС.
12:31 20/11/2020
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