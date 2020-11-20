«Любой медицинский работник на условиях анонимности может проинформировать Министерство здравоохранения о недостатках в СИЗах, лекарственных средствах, расходных материалах и прочем оборудовании и средствах, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией», — сообщает пресс-служба Минздрава.





В самой форме просят обязательно указать свой емейл и место работы. Остальные поля необязательные: ФИО, телефон и другие. Остальные поля необязательные: ФИО, телефон и другие.





Правда, если медик на самом деле хочет остаться анонимным, то ему никто не мешает указать ненастоящий емейл. Впрочем, адрес электронной почты может понадобится для получения ответа на жалобу. В форме предусмотрена функция отправки такового.