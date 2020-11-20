Минздрав запустил "анонимную" форму для жалоб медиков - просят указать емейл и место работы
В Минздраве сообщили, что запустили Google-форму для «анонимных» жалоб медиков на отсутствие средств защиты, недостаток лекарственных средств и т.п.
«Любой медицинский работник на условиях анонимности может проинформировать Министерство здравоохранения о недостатках в СИЗах, лекарственных средствах, расходных материалах и прочем оборудовании и средствах, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией», — сообщает пресс-служба Минздрава.
В самой форме просят обязательно указать свой емейл и место работы. Остальные поля необязательные: ФИО, телефон и другие.
Правда, если медик на самом деле хочет остаться анонимным, то ему никто не мешает указать ненастоящий емейл. Впрочем, адрес электронной почты может понадобится для получения ответа на жалобу. В форме предусмотрена функция отправки такового.
Источник: telegraf.by
12:22 20/11/2020
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