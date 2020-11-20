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В 56 лет умерла главный финансист Гомельского облисполкома. Коронавирус?

18 ноября умерла Тамара Сушкина, она была депутатом Гомельского областного совета, руководила главным финансовым управлением облисполкома


Женщине было 56 лет, сообщает госиздание gp.by, не называя при этом причину смерти.

С учетом катастрофической ситуации в стране с распространением коронавируса и предпринимаемыми попытками властей скрыть правду, можно предположить, что приячиной смерти стала именно эта опасная инфекция.
 
"Белорусский партизан"
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