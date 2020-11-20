



Женщине было 56 лет, сообщает госиздание gp.by , не называя при этом причину смерти.





С учетом катастрофической ситуации в стране с распространением коронавируса и предпринимаемыми попытками властей скрыть правду, можно предположить, что приячиной смерти стала именно эта опасная инфекция.







