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Нюрнбергский процесс: 75 лет назад в Германии начался суд над нацистами

Суд истории на Нюрнбергском процессе начался 20 ноября 1945 года и длился почти год, создав прецедент подсудности высших государственных чиновников международному суду.


Международный военный трибунал в немецком Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. К инициативе присоединились 19 других стран — членов Антигитлеровской коалиции, пишет sputnik.by

Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.

Мир потрясли озвученные в ходе процесса факты об изуверских опытах над людьми, о массовом использовании спецпрепаратов умерщвления, о так называемых душегубках-газенвагенах, о работающих без остановки днем и ночью мощных кремационных печах. 

Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение: Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Зейсс-Инкварт, Борман, Йодль. 


Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. 

Суд также признал преступными организациями СД, Гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.

Смертные казни были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года в здании Нюрнбергской тюрьмы. Геринг отравился в тюрьме незадолго до казни.

Нюрнбергский трибунал создал прецедент подсудности высших государственных чиновников международному суду. С Нюрнбергского процесса началась история международного уголовного права.

Так что все представители преступного режима Лукашенко, так или иначе отметившиеся в убийствах, пытках или преследовании граждан за инакомыслие, также предстанут перед судом, если не в Беларуси, так в Гааге, как бы они себя не убеждали, что выполняли чей-то приказ. 

На преступления против народа нет сроков давности!
"Белорусский партизан"
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