+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Сеуле началась третья волна коронавируса

Число новых заражений в городе за минувшие сутки составило 218

Третья волна коронавирусной инфекции началась в столице Республики Корея. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов в Сеуле представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо, пишет ТАСС.

"Считаем, что в настоящее время идет третья волна инфекции в столичном регионе", - подчеркнул он, добавив, что в этой ситуации власти рассматривают возможность поднятия уровня социального дистанцирования. По данным чиновника, число новых заражений в Сеуле за минувшие сутки составило 218, что является максимальным показателем с начала августа. Всего же в стране за этот период зафиксировано 363 новых случая заболевания, общее число с начала пандемии составило 30 017.

Обращение премьер-министра

В этой связи премьер-министр страны Чон Се Гюн призвал граждан "проявить ответственность и воздержаться от проведения массовых мероприятий", в том числе традиционных новогодних вечеринок. В своем выступлении по телевидению он указал, что "борьба с коронавирусом переживает кризис". Политик обратился к жителям страны старше 60 лет с просьбой свести к минимуму прогулки и встречи в зимний период.

Глава правительства также попросил руководителей компаний не проводить совместные мероприятия после работы, по возможности увеличив число сотрудников, работающих в удаленном режиме. Он также пообещал, что правительство приложит все усилия для решения проблем, связанных с безопасностью участников единого государственного экзамена, который назначен на 3 декабря.

"Если мы не сможем снизить темпы распространения инфекции сейчас, наша пока относительно спокойная повседневная жизнь вновь столкнется с существенными ограничениями", - добавил премьер.

Ужесточение карантина

С 19 ноября в Сеуле и соседней провинции Кёнгидо вступили в силу новые ограничения в рамках борьбы с коронавирусом, с понедельника они вводятся в городе Инчхон. Ранее в регионе действовал первый, самый низкий уровень социального дистанцирования, который практически не оказывал влияния на повседневную жизнь граждан, теперь он поднят на одну ступень - до 1,5.

При нем граждане должны следовать более жестким санитарным правилам. В частности, власти могут запрещать собрания более 100 человек в одном месте, в том числе в ходе демонстраций, музыкальных концертов и фестивалей. На них публике запрещается петь, скандировать лозунги и принимать пищу. Вводятся более жесткие правила на работу заведений с высоким риском распространения инфекции: баров, караоке-салонов, ночных клубов, концертных залов. В них ограничивается число посетителей, обязательным становится соблюдение расстояния в 2 м между посадочными местами и в очередях.

На спортивных мероприятиях, в школах и церквях вводится ограничение на посещаемость: одновременно могут быть заполнены не более 30% мест. Время работы служб доставки сокращается до 21:00.

Введение штрафов за отсутствие маски

С 13 ноября в Южной Корее начали штрафовать граждан за отсутствие или неправильное ношение защитных масок в общественных местах и транспорте. В соответствии с поправками к закону о профилактике инфекционных заболеваний штраф составляет 100 тыс. вон ($95).

Помимо общественного транспорта, больниц и ряда других общественных мест, ношение масок обязательно также на рабочих местах с повышенным риском распространения инфекции, таких как кол-центры, распределительные и логистические центры, крытые спортивные объекты, а также во время мероприятий, в которых участвует более 500 человек. При этом власти рекомендуют гражданам вообще не выходить из дома без защиты.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]