Дело Романа Бондаренко. Первой жертвой пала логика

Общество замерло в ожидании новостей о том, как расследуется убийство Романа Бондаренко.

Тем более, что фактов, помогающих установить истину, граждане в помощь следствию собрали немало. Тут тебе фото- и видеоматериалы, и даже запись разговора между участниками нападения, которая вполне может оказаться реальной.





И вот первые результаты.

Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела… нет-нет, не по факту убийства Романа Бондаренко — его до сих пор нет, — а в отношении врача БСМП за «разглашение тайны».

Известно также, что задержана журналистка Катерина Борисевич, готовившая материал.





— Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом предоставил недостоверную информацию, — говорится в заявлении Генпрокуратуры.





Там считают, что «деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».





Вы серьезно? То есть, это врач виноват в том, что в обществе после убийства человека «повысилась напряженность», а никак не те, кто убил этого человека или отдал приказ на его нейтрализацию? Но это все, конечно, в нашей ситуации вопросы риторические.





Давайте хотя бы разберемся, что же наши «доблестные органы» имели в виду под «разглашением тайны», которая к тому же явилась «недостоверной». Судя по всему, речь идет об алкогольном состоянии Романа Бондаренко, о котором наперебой твердят власти и которое при этом опровергают врачи, предоставив выписку медобследования.

Казус в том, что невозможно одновременно «разгласить тайну» и при этом «предоставить недостоверную информацию». То есть, если сказанное неправда, то значит это никакая не тайна, и соответственно нет повода возбуждать уголовное дело за «разглашение». Если же наоборот, то что тогда делать с теми, кто сознательно вводит общественность в заблуждение, имея на руках все доказательства обратного?

Как бы там ни было, складывается впечатление, что кто-то явно переусердствовал в формулировках, желая наказать за все и сразу.





Потому что с логикой явно оказались большие проблемы. Хотя о чем это я? Можно подумать, с совестью тут все в порядке.

