Кинотеатр с четырьмя залами «ЗD Кино» открылся в Минске

Кинотеатр с четырьмя залами «ЗD Кино» открылся 19 ноября в ТЦ «Корона-Сити» на ул. Денисовской, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» создатели киноплощадки.





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Кинотеатр рассчитан на более 200 зрителей: камерный зал вмещает 27 человек, средний – 60, а два больших – по 77. Такие размеры неудивительны, учитывая то, что в кино сюда будет удобно добираться жителям сразу трех жилых районов столицы — Серебрянки, Курасовщины и Лошицы.



