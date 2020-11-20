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Коронавирусу не страшен мороз

Низкие температуры никак не влияют на активность коронавируса COVID-19, не стоит ждать, что ситуация с заболеваемостью улучшиться с наступлением зимы, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Совершенно очевидно, что сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень хладолюбивые, они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, они как раз при этой температуре и хранятся", - пояснила Попова в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в четверг.


Поэтому, по ее словам, "ожидать, что все самой-собой пройдет с наступлением зимы, - никаких оснований для этого нет", пишет interfax.by
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