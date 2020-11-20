Коронавирусу не страшен мороз

"Совершенно очевидно, что сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень хладолюбивые, они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, они как раз при этой температуре и хранятся", - пояснила Попова в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в четверг.









Поэтому, по ее словам, "ожидать, что все самой-собой пройдет с наступлением зимы, - никаких оснований для этого нет", пишет interfax.by











