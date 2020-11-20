Напомним, Мингорисполком по поручению Лукашенко стал наводить порядок в столице. Для начала определены 43 двора, которые будут патрулироваться милицией.





В четверг вечером "люди в черном" приехали во двор в Сухарево. Провели задержание жителей, изъяли аппаратуру, сообщает радио Свобода.

Наверное, многим в стране только от мысли становится плохо, когда народ собирается, чтобы почувствовать плечо друга.



