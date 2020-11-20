Вот такая у нас теперь жизнь: люди в черном ворвались и сорвали дворовый концерт
В Минске в Сухарево силовики 19 ноября сорвали дворовой концерт
Напомним, Мингорисполком по поручению Лукашенко стал наводить порядок в столице. Для начала определены 43 двора, которые будут патрулироваться милицией.
В четверг вечером "люди в черном" приехали во двор в Сухарево. Провели задержание жителей, изъяли аппаратуру, сообщает радио Свобода.
Наверное, многим в стране только от мысли становится плохо, когда народ собирается, чтобы почувствовать плечо друга.
"Белорусский партизан"
07:48 20/11/2020
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