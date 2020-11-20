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Вот такая у нас теперь жизнь: люди в черном ворвались и сорвали дворовый концерт

В Минске в Сухарево силовики 19 ноября сорвали дворовой концерт

Напомним, Мингорисполком по поручению Лукашенко стал наводить порядок в столице. Для начала определены 43 двора, которые будут патрулироваться милицией.

В четверг вечером "люди в черном" приехали во двор в Сухарево. Провели задержание жителей, изъяли аппаратуру, сообщает радио Свобода. 
Наверное, многим в стране только от мысли становится плохо, когда народ собирается, чтобы почувствовать плечо друга.
"Белорусский партизан"
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