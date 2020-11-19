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Прощание с Романом Бондаренко пройдёт в Минске 20 ноября

Прощание с Романом Бондаренко состоится в пятницу, 20 ноября.

Бондаренко на "Площади Перемен". Справа — плакат от маленького ученика Романа, который просит его вернуться...

Отпевание — в минском храме Воскрешения Христова (Гамарника, 27А) с 11 до 12 часов, передает "Еврорадио".


Родные просят соблюдать масочный режим, не делать фото и видео, не приносить свечи (не будет возможности их забрать), венки и цветы можно будет оставить у входа в храм.

31-летний Роман Бондаренко скончался 12 ноября в минской больнице скорой медицинской помощи. Вечером 11-го он вышел во двор своего дома — на "Площадь Перемен" — в момент, когда неизвестные срезали бело-красно-белые ленты с ограждения. Во время инцидента неизвестные задержали Романа и увезли на бусе в Центральное РУВД. Позже он был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. Спасти его не удалось.

Дело Бондаренко приобрело широкий резонанс и в Беларуси, и за рубежом.
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