+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Денег нет, но вы держитесь». Как жители Жодино ощутили снижение прибыли города в 37 раз

Свежая статистика свидетельствует о серьезном кризисе.


Прибыль Жодино за восемь месяцев этого года упала в 37 раз по сравнению с таким же периодом 2019-го. Об этом говорит свежая статистика от Белстата. Все организации города за 8 месяцев заработали только 5,8 миллиона рублей. EX-PRESS.BY спросил у горожан, ощутили ли они снижение доходов градообразующих предприятий на себе.

Олег, 35 лет, рабочий БЕЛАЗа:

— Моя зарплата на БЕЛАЗе стала меньше, соответственно, я стал жить скромнее. Два года назад мы процветали, вроде, белазовским зарплатам завидовали. Особенно на КЗТШ и фабрике «Свитанак». Хотя, все равно, и прежде жил я в основном, в кредит — от телефона до квартиры и машины. Теперь моей семье помогают родители мои и жены. Очень чувствуем, что у БЕЛАЗа кризис.

Алла, 40 лет, предприниматель:

— Наш магазинчик был ориентирован на работников БЕЛАЗа, находится недалеко от основной проходной. В дни их зарплаты они у нас закупались особенно. Теперь разницу с другими горожанами я почти не чувствую, белазовцы стали экономнее.

Людмила, 32 года, парикмахер:

— То ли пандемия, то ли кризис, но людей стало меньше. При этом лохматых на улицах я не вижу, но люди стараются стричься, когда уже просто невмоготу. А уж на прически парадные стали совсем редко записываться. И праздников по-настоящему крутых нет.

Николай Федорович, 68 лет, пенсионер:

— Живу на Ленина, рядом аллея скамеек. Там у БЕЛАЗа есть свой объект — две белые металлические лавочки, а между ними были серые 5 тумб в виде букв Б Е Л А З. Когда белые лавки стали совсем ржавыми, а серые — грязными, и за ними никто не смотрел, я понял, что на заводе проблемы. Потом эти буквы вовсе убрали. Это маленький, может, и мистический пример, но раньше так не было. БЕЛАЗ мне дорог был, потому что я там работал, и жена моя тоже работала. А сейчас многие оттуда увольняться хотят.

Елена, 48 лет, работница БЕЛАЗа:

— Материальный кризис — не самое страшное, на самом деле. Если любишь и ценишь свою работу, то не страшно и поясок затянуть. Так работали мы на БЕЛАЗе прежде. А сейчас чем хуже положение, тем больше «завинчивают гайки». В зарплате теряем, на заводе отношение — «как бы чего не вышло», одна радость — в Минск на марши ездить. Правда, и тут, как на войне. Но что-то должно измениться скоро, я думаю.

Михаил, 43 года, инженер:

— Про зарплаты не рассказываю, кое-какой уровень все-таки есть: не «Світанак», где 500 рублей — это уже ого-го! Но мои родители, дети и я сам ходили прежде заниматься самодеятельностью. И на конкурсы международные ездили, и банкеты нам устраивали. А что теперь? Денег нет, но вы держитесь — почти так. Не говорю уже о том, что раньше, я помню, БЕЛАЗ конкурсы талантливым детям даже из города спонсировал и еще помогал больным, а теперь только автобусы ОМОНУ подает. Вот и кризис, он во всем.Прибыль Жодино за восемь месяцев этого года упала в 37 раз по сравнению с таким же периодом 2019-го. Об этом говорит свежая статистика от Белстата. Все организации города за 8 месяцев заработали только 5,8 миллиона рублей. EX-PRESS.BY спросил у горожан, ощутили ли они снижение доходов градообразующих предприятий на себе.

Олег, 35 лет, рабочий БЕЛАЗа:

— Моя зарплата на БЕЛАЗе стала меньше, соответственно, я стал жить скромнее. Два года назад мы процветали, вроде, белазовским зарплатам завидовали. Особенно на КЗТШ и фабрике «Свитанак». Хотя, все равно, и прежде жил я в основном, в кредит — от телефона до квартиры и машины. Теперь моей семье помогают родители мои и жены. Очень чувствуем, что у БЕЛАЗа кризис.

Алла, 40 лет, предприниматель:

— Наш магазинчик был ориентирован на работников БЕЛАЗа, находится недалеко от основной проходной. В дни их зарплаты они у нас закупались особенно. Теперь разницу с другими горожанами я почти не чувствую, белазовцы стали экономнее.

Людмила, 32 года, парикмахер:

— То ли пандемия, то ли кризис, но людей стало меньше. При этом лохматых на улицах я не вижу, но люди стараются стричься, когда уже просто невмоготу. А уж на прически парадные стали совсем редко записываться. И праздников по-настоящему крутых нет.

Николай Федорович, 68 лет, пенсионер:

— Живу на Ленина, рядом аллея скамеек. Там у БЕЛАЗа есть свой объект — две белые металлические лавочки, а между ними были серые 5 тумб в виде букв Б Е Л А З. Когда белые лавки стали совсем ржавыми, а серые — грязными, и за ними никто не смотрел, я понял, что на заводе проблемы. Потом эти буквы вовсе убрали. Это маленький, может, и мистический пример, но раньше так не было. БЕЛАЗ мне дорог был, потому что я там работал, и жена моя тоже работала. А сейчас многие оттуда увольняться хотят.

Елена, 48 лет, работница БЕЛАЗа:

— Материальный кризис — не самое страшное, на самом деле. Если любишь и ценишь свою работу, то не страшно и поясок затянуть. Так работали мы на БЕЛАЗе прежде. А сейчас чем хуже положение, тем больше «завинчивают гайки». В зарплате теряем, на заводе отношение — «как бы чего не вышло», одна радость — в Минск на марши ездить. Правда, и тут, как на войне. Но что-то должно измениться скоро, я думаю.

Михаил, 43 года, инженер:

— Про зарплаты не рассказываю, кое-какой уровень все-таки есть: не «Світанак», где 500 рублей — это уже ого-го! Но мои родители, дети и я сам ходили прежде заниматься самодеятельностью. И на конкурсы международные ездили, и банкеты нам устраивали. А что теперь? Денег нет, но вы держитесь — почти так. Не говорю уже о том, что раньше, я помню, БЕЛАЗ конкурсы талантливым детям даже из города спонсировал и еще помогал больным, а теперь только автобусы ОМОНУ подает. Вот и кризис, он во всем.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]