



Прибыль Жодино за восемь месяцев этого года упала в 37 раз по сравнению с таким же периодом 2019-го. Об этом говорит свежая статистика от Белстата. Все организации города за 8 месяцев заработали только 5,8 миллиона рублей. EX-PRESS.BY спросил у горожан, ощутили ли они снижение доходов градообразующих предприятий на себе.





Олег, 35 лет, рабочий БЕЛАЗа:





— Моя зарплата на БЕЛАЗе стала меньше, соответственно, я стал жить скромнее. Два года назад мы процветали, вроде, белазовским зарплатам завидовали. Особенно на КЗТШ и фабрике «Свитанак». Хотя, все равно, и прежде жил я в основном, в кредит — от телефона до квартиры и машины. Теперь моей семье помогают родители мои и жены. Очень чувствуем, что у БЕЛАЗа кризис.





Алла, 40 лет, предприниматель:





— Наш магазинчик был ориентирован на работников БЕЛАЗа, находится недалеко от основной проходной. В дни их зарплаты они у нас закупались особенно. Теперь разницу с другими горожанами я почти не чувствую, белазовцы стали экономнее.





Людмила, 32 года, парикмахер:





— То ли пандемия, то ли кризис, но людей стало меньше. При этом лохматых на улицах я не вижу, но люди стараются стричься, когда уже просто невмоготу. А уж на прически парадные стали совсем редко записываться. И праздников по-настоящему крутых нет.





Николай Федорович, 68 лет, пенсионер:





— Живу на Ленина, рядом аллея скамеек. Там у БЕЛАЗа есть свой объект — две белые металлические лавочки, а между ними были серые 5 тумб в виде букв Б Е Л А З. Когда белые лавки стали совсем ржавыми, а серые — грязными, и за ними никто не смотрел, я понял, что на заводе проблемы. Потом эти буквы вовсе убрали. Это маленький, может, и мистический пример, но раньше так не было. БЕЛАЗ мне дорог был, потому что я там работал, и жена моя тоже работала. А сейчас многие оттуда увольняться хотят.





Елена, 48 лет, работница БЕЛАЗа:





— Материальный кризис — не самое страшное, на самом деле. Если любишь и ценишь свою работу, то не страшно и поясок затянуть. Так работали мы на БЕЛАЗе прежде. А сейчас чем хуже положение, тем больше «завинчивают гайки». В зарплате теряем, на заводе отношение — «как бы чего не вышло», одна радость — в Минск на марши ездить. Правда, и тут, как на войне. Но что-то должно измениться скоро, я думаю.





Михаил, 43 года, инженер:





— Про зарплаты не рассказываю, кое-какой уровень все-таки есть: не «Світанак», где 500 рублей — это уже ого-го! Но мои родители, дети и я сам ходили прежде заниматься самодеятельностью. И на конкурсы международные ездили, и банкеты нам устраивали. А что теперь? Денег нет, но вы держитесь — почти так. Не говорю уже о том, что раньше, я помню, БЕЛАЗ конкурсы талантливым детям даже из города спонсировал и еще помогал больным, а теперь только автобусы ОМОНУ подает. Вот и кризис, он во всем.Прибыль Жодино за восемь месяцев этого года упала в 37 раз по сравнению с таким же периодом 2019-го. Об этом говорит свежая статистика от Белстата. Все организации города за 8 месяцев заработали только 5,8 миллиона рублей. EX-PRESS.BY спросил у горожан, ощутили ли они снижение доходов градообразующих предприятий на себе.





Олег, 35 лет, рабочий БЕЛАЗа:





— Моя зарплата на БЕЛАЗе стала меньше, соответственно, я стал жить скромнее. Два года назад мы процветали, вроде, белазовским зарплатам завидовали. Особенно на КЗТШ и фабрике «Свитанак». Хотя, все равно, и прежде жил я в основном, в кредит — от телефона до квартиры и машины. Теперь моей семье помогают родители мои и жены. Очень чувствуем, что у БЕЛАЗа кризис.





Алла, 40 лет, предприниматель:





— Наш магазинчик был ориентирован на работников БЕЛАЗа, находится недалеко от основной проходной. В дни их зарплаты они у нас закупались особенно. Теперь разницу с другими горожанами я почти не чувствую, белазовцы стали экономнее.





Людмила, 32 года, парикмахер:





— То ли пандемия, то ли кризис, но людей стало меньше. При этом лохматых на улицах я не вижу, но люди стараются стричься, когда уже просто невмоготу. А уж на прически парадные стали совсем редко записываться. И праздников по-настоящему крутых нет.





Николай Федорович, 68 лет, пенсионер:





— Живу на Ленина, рядом аллея скамеек. Там у БЕЛАЗа есть свой объект — две белые металлические лавочки, а между ними были серые 5 тумб в виде букв Б Е Л А З. Когда белые лавки стали совсем ржавыми, а серые — грязными, и за ними никто не смотрел, я понял, что на заводе проблемы. Потом эти буквы вовсе убрали. Это маленький, может, и мистический пример, но раньше так не было. БЕЛАЗ мне дорог был, потому что я там работал, и жена моя тоже работала. А сейчас многие оттуда увольняться хотят.





Елена, 48 лет, работница БЕЛАЗа:





— Материальный кризис — не самое страшное, на самом деле. Если любишь и ценишь свою работу, то не страшно и поясок затянуть. Так работали мы на БЕЛАЗе прежде. А сейчас чем хуже положение, тем больше «завинчивают гайки». В зарплате теряем, на заводе отношение — «как бы чего не вышло», одна радость — в Минск на марши ездить. Правда, и тут, как на войне. Но что-то должно измениться скоро, я думаю.





Михаил, 43 года, инженер:





— Про зарплаты не рассказываю, кое-какой уровень все-таки есть: не «Світанак», где 500 рублей — это уже ого-го! Но мои родители, дети и я сам ходили прежде заниматься самодеятельностью. И на конкурсы международные ездили, и банкеты нам устраивали. А что теперь? Денег нет, но вы держитесь — почти так. Не говорю уже о том, что раньше, я помню, БЕЛАЗ конкурсы талантливым детям даже из города спонсировал и еще помогал больным, а теперь только автобусы ОМОНУ подает. Вот и кризис, он во всем.