Локдауны можно не вводить, если 95% людей будут носить маски - ВОЗ





Об этом заявил глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.





«Если мы все будем прилагать усилия, то локдаунов можно избежать. Я придерживаюсь своей позиции, локдауны являются крайней мерой. Использование маски - это отнюдь не панацея, ведь ее нужно носить в сочетании с другими мерами. Однако, если использование маски достигнет (в обществе - ред.) 95%, локдауны не потребуются», - сообщил он.





По словам Клюге, если количество людей, которые носят маски, составит всего 60% или ниже, то тогда будет очень трудно избежать введения локдаунов.