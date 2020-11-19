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Цинизм дня: генпрокуратура завела уголовное дело против медика, который сообщил о состоянии Бондаренко. Силовики пришли и к написавшей об этом журналистке Катерине Борисевич

Генпрокуратура завела уголовное дело по части третьей статьи 178 УК против врача БСМП, который раскрыл порталу TUT.by сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко, чем якобы "разгласил врачебную тайну". К журналистке Катерине Борисевич, готовившей этот материал, пришли силовики

Цинизм дня: генпрокуратура завела уголовное дело против медика, который сообщил о состоянии Бондаренко. Силовики пришли и к написавшей об этом журналистке Катерине Борисевич
Эти действия, по утверждению прокуроров, "повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям". 

Заметим, что о том, что Бондаренко якобы был пьян, вначале заявил Следственный комитет, а за ним повторили Лукашенко и Качанова. Таким образом, мало того, что человека ни за что убили, так еще хотели и скомпроментиоовать. 

И теперь против врача, который документально опроверг ложь властей, еще и завели уголовное дело. 

Более того, подозреваемым по делу, кроме медика, проходит еще один неназванный человек. 

Однако позже МВД сообщило о поимке 20-летнего студента, которого задержали сотрудники ГУБОПиК. Парня называют "одним из создателей и администраторов" телеграм-канала "Белые халаты", который также опубликовал документ о состоянии Романа Бондаренко в момент поступления в БСМП из Центрального РУВД.

Задержанный - четверокурсник университета. МВД отмечает что «участники этих ресурсов активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, участию в забастовках и протестах».

В ходе обыска квартиры молодого человека изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильник. Во время задержания парень попытался разбить свой телефон, чтобы заблокировать доступ к аккаунту, с которого администрировал ресурсы.

«Также у студента обнаружена польская виза для выезда из страны», — пишет МВД.

В МВД заявляют, что «в результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них — 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности». 

Получил ли администратор какие-то деньги и как проявлял «корыстную заинтересованность», не уточняется.

Около 18 часов появилась информация, что журналистка Катерина Борисевич, которая готовила материал о Романе Бондаренко, сначала перестала выходить на связь. Ее дочка сказала, что она вышла в магазин, после чего перестала отвечать на звонки. Вскоре Катерина в сопровождении силовиков вернулась домой. 

Что происходит в квартире журналистки, пока неизвестно, передает tut.by
"Белорусский партизан"
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