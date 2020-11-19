Эксперты Екатерина Борнукова, Андрей Елисеев и Никита Соловей рассуждают о новой волне коронавируса, цифрах Минздрава и политическом и экономическом кризисе.





Владимир Караник обвинил белорусских протестующих в повторном росте заболеваний Covid-19. В отличие от стран-соседок, главной проблемой которых является преодоление пандемии, белорусы борются за новую страну и продолжают выходить на улицы.





Но была ли Беларусь готова ко второй волне коронавируса? Как можно охарактеризовать статистику Минздрава по заболеваниям в стране по сравнению с первой волной? Чем закончится вторая волна пандемии в условиях острого политического и экономического кризиса?





На эти вопросы отвечают: экономист, академический директор BEROC Катерина Борнукова; главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей; а также Андрей Елисеев – аналитик исследовательского центра EAST.





1. Была ли Беларусь готова ко второй волне коронавируса?





Екатерина Борнукова: Беларусь не была готова - нет никаких признаков того, что были разработаны новые способы поддержки населения или бизнеса, или какие-то способы сделать ведение бизнеса более безопасным и устойчивым в пандемию.





Никита Соловей: вероятно, лишь частично. Так, были сделаны запасы средств индивидуальной защиты на несколько месяцев работы (комбинезоны, маски, респираторы, щитки, очки, перчатки), в том числе за счет перепрофилирования производства страны, запас лекарственных средств, производимых в стране.





В то же время не учтены ошибки первой волны: несвоевременно введены меры социального дистанцирования (переход на дистанционную работу, перевод на дистанционное обучение школьников и студентов), обязательный массочный режим, не продолжена масштабная работа с населением по профилактике инфицирования Covid-19 в период временного снижения заболеваемости.





Окончательно не ясно, насколько существующая система здравоохранения сможет справиться с массовым поступлением тяжелых пациентов из Covid-19 в учреждения здравоохранения за короткий промежуток времени, хватит ли ресурсов для интенсивной терапии, респираторной поддержки, дорогостоящих лекарств, которые не производятся в Беларуси.





Андрей Елисеев: как показала первая волна эпидемии, белорусская государственная система из-за особенностей политического режима не в состоянии адекватно реагировать на такие неординарные ситуации.





Госорганы не только не учли уроки первой волны эпидемии, но и занялись репрессиями в отношении медиков, а также гражданского общества и бизнеса, которые помогали медицинской отрасли в первую волну.

Белорусские власти не могли быть готовы ко второй волне, потому что к ней и не готовились, - вся госсистема была сфокусирована на обеспечении политического выживания правителя.





2. Как можно охарактеризовать статистику по заболеваниям в стране по сравнению с первой волной?





Катерина Борнукова: между первой и второй волнами из данных по смертности мы узнали, насколько статистика по коронавирусу нас обманывала. Избыточная смертность во втором квартале оказалась в 15 раз выше официальной. Поэтому основная особенность статистики второй волны - полное недоверие к ней.





Никита Соловей: поступающие по частным каналам из различных учреждений здравоохранения данные свидетельствуют о манипуляциях со статистикой заболеваний и смертности на уровне областей и Минздрава.

Периодически количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с Covid-19 за сутки только по реанимации в Минске в 3-4 раза превышает суммарное количество умерших от коронавируса по стране в целом.

Отсутствие доступной для специалистов статистики по заболеваниям и смертности по регионам не позволяет отдельным учреждениям здравоохранения понять проблемные места и своевременно принимать эпидемиологические меры, направленные на снижение количества заболеваний и смертности.





Андрей Елисеев: если во время первой волны манипуляции со статистикой смертности были огромные, а с количеством выявленных коронавирусных случаев – относительно небольшие, то во вторую волну безбожно манипулируют и тем, и вторым.





По апрелю-июню статистика смертности, связанная с эпидемией, была занижена в 15-20 раз. Нет оснований полагать, что сегодня не происходят манипуляции примерно такого же масштаба. При этом косвенные данные показывают, что количество новых случаев занижается сейчас гораздо более радикально, чем в первую волну.





3. Чем закончится вторая волна пандемии в условиях политического и экономического кризиса?





Екатерина Борнукова: учитывая усиленные репрессии против медиков, сезонность, а также разгон благотворительных инициатив, можно ожидать, что

вторая волна будет более затяжной и суровой.

Кроме того, мы видим еще и более скептическое отношение людей к мерам предосторожности, например, меньше падает мобильность, чем это было в апреле-мае. Все это увеличивает вероятность коллапса системы здравоохранения и большого количества жертв Covid-19.





Никита Соловей: невозможно прогнозировать, чем закончится вторая пандемия. Вероятно,

мы сейчас находимся даже не на пике заболевания, однако уже приближаемся по многим позициям к пределу ресурсов системы здравоохранения

(медицинский персонал, обеспеченность устройствами для респираторной поддержки, места в реанимационных и общесоматических отделениях и т.д.).





Безусловно,

вторая волна вызовет многократный рост смертности как от Covid-19 непосредственно, так и от других заболеваний

вследствие ограничения возможности оказания медицинской помощи из-за перепрофилирования госпиталей под пациентов с коронавирусной инфекцией.





Андрей Елисеев: количество дополнительных смертей, связанных с эпидемией, с начала апреля до середины ноября, наверное, достигло 15 тыс. и больше. Принимая во внимание, что вторая волна продолжается и набирает обороты, а меры принимаются недостаточные, а адекватный ответ на эпидемию невозможен в свете чрезвычайных политических репрессий,

Беларусь, вероятно, окажется одной из наиболее пострадавших стран мира по показателю избыточной смертности на душу населения.

Политический и экономический кризисы негативно сказываются на возможностях общества противостоять эпидемии. А последствия эпидемии и неадекватность антикорронавирусных мер, в свою очередь, подогревают недовольство населения и дополнительно бьют по экономике.





Наблюдается взаимный негативный эффект, когда одно подгоняет другое и наоборот.

В конечном итоге политический режим будет обречен, но и последствия эпидемии для общества будут резко отрицательными.