От коронавируса умер художник Валерий Шкарубо

Как передает « Минск-Новости », он болел коронавирусом в последнее время.





— Сердце разрывается от этой потери. Валерий Шкарубо был человеком, которого все уважали и любили. Он умел общаться со всеми, был достаточно компромиссным в жизни, но бескомпромиссным в творчестве, — говорит первый заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович.





В. Шкарубо писал в основном беларусские пейзажи. Его работы находятся в собраниях Национального художественного музея. В 2015 г. в Борисовской центральной библиотеке (художник родом из Борисова) открылась Галерея Валерия Шкарубо, где представлены более 30 его картин.





В. Шкарубо родился 10 декабря 1957 г. В 1981-м окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. С 1989 г. — член Белорусского союза художников.



