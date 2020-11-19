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От коронавируса умер художник Валерий Шкарубо

Белорусский художник, заслуженный деятель искусств Валерий Шкарубо ушел из жизни в возрасте 62 лет

Как передает «Минск-Новости», он болел коронавирусом в последнее время.

— Сердце разрывается от этой потери. Валерий Шкарубо был человеком, которого все уважали и любили. Он умел общаться со всеми, был достаточно компромиссным в жизни, но бескомпромиссным в творчестве, — говорит первый заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович.

В. Шкарубо писал в основном беларусские пейзажи. Его работы находятся в собраниях Национального художественного музея. В 2015 г. в Борисовской центральной библиотеке (художник родом из Борисова) открылась Галерея Валерия Шкарубо, где представлены более 30 его картин.

В. Шкарубо родился 10 декабря 1957 г. В 1981-м окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. С 1989 г. — член Белорусского союза художников.

Был награжден орденом Франциска Скорины. Ранее, в 2008-м, получил медаль Франциска Скорины, а в 2002-м — Государственную премию Республики Беларусь за цикл картин «Извечное».
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