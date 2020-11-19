У режима туго с деньгами: минчанам предлагают самим мыть подъезды и убирать дворы
А в это время ЖЭСовцы, по всей видимости, будут заняты уничтожением наших символов и мемориалов в память о жертвах режима.
Документ о том, что отныне ЖЭСы, по распоряжению Лукашенко, отказываются от уборки подъездов и дворов "с целью экономии средств", публикует блогер Мотолько
Мотолько, конечно, не исключает, что этот документ может быть фейковым.
Но с другой стороны, если вы живете в Минске в доме, находящемся на обслуживании ЖЭСа, вспомните, когда последний раз убирали ваш подъезд или двор, если, конечно, не считать "уборкой" войну с нашими флагами, муралами и т.п.?
Кажется, это было, не в этой жизни...
А ведь в связи с COVID ЖЭС-ы обязаны проводить ЕЖЕДНЕВНУЮ обработку ручек, кнопок и перил в каждом подъезде!
"Белорусский партизан"
12:39 19/11/2020
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