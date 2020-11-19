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А хоть сдохните? Минздрав отказался вводить внеплановые каникулы из-за COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в Беларуси на данный момент критическая и гораздо хуже той, что была весной, но Минздрав не собирается ни отправлять школы на дополнительные каникулы, ни переводить их на удаленку.

Вводить карантин в учебных заведениях преждевременно, заявил в эфире ОНТ заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. 

По его мнению, локдаун лишь замедляет течение эпидемии и после выхода из него заболеваемость начинает расти:  

«Установление карантина в учреждениях образования я считаю преждевременным. Мы анализируем ситуацию и смотрим, если в учреждениях образования начинается рост острых респираторных инфекций, в том числе и ковида, когда 30% и более учащихся отсутствуют по уважительным причинам, тогда рассматривается вопрос об ограничительных мероприятиях — ухода на внеплановые каникулы».  

Заметим, что именно задачу замедления распространения заболеваемости ставят все страны, вводя карантинные мероприятия, чтобы не перегружать систему здравоохранения и не убить ее в итоге.  

Беларусь же сейчас с распространением COVID-19 приближается к катастрофе - в поликлиниках сотни-тысячи больных. Только, чтобы закрыть больничный нало провести там минимум 2 часа, но зачастую больные люди проводят в очередях и по 4 часа! 

Уже практически все больницы, кроме некоторых специализированных центров, работают только на COVID-19. И все равно в больницах не хватает мест - люди лежат в коридорах, хотя туда берут только тяжелых, кого нельзя оставить лечиться дома!  

При этом, что не менее ужасно, болеют и умирают от коронавируса медики!

По данным "Белых халатов", ежедневно стране от коронавируса умирают десятки пациентов, заболевают 12-15 тысяч человек!
 

Однако по официальной версии Минздрава, например, за последние сутки якобы были выявлены 1309 случаев COVID-19 и только семь человек умерли.
"Белорусский партизан"
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