Вводить карантин в учебных заведениях преждевременно, заявил в эфире ОНТ заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.





По его мнению, локдаун лишь замедляет течение эпидемии и после выхода из него заболеваемость начинает расти:





«Установление карантина в учреждениях образования я считаю преждевременным. Мы анализируем ситуацию и смотрим, если в учреждениях образования начинается рост острых респираторных инфекций, в том числе и ковида, когда 30% и более учащихся отсутствуют по уважительным причинам, тогда рассматривается вопрос об ограничительных мероприятиях — ухода на внеплановые каникулы».





Заметим, что именно задачу замедления распространения заболеваемости ставят все страны, вводя карантинные мероприятия, чтобы не перегружать систему здравоохранения и не убить ее в итоге.





Беларусь же сейчас с распространением COVID-19 приближается к катастрофе - в поликлиниках сотни-тысячи больных. Только, чтобы закрыть больничный нало провести там минимум 2 часа, но зачастую больные люди проводят в очередях и по 4 часа!





Уже практически все больницы, кроме некоторых специализированных центров, работают только на COVID-19. И все равно в больницах не хватает мест - люди лежат в коридорах, хотя туда берут только тяжелых, кого нельзя оставить лечиться дома!







