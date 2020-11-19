+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Грузия ввела запрет на международные авиарейсы

В начале ноября грузинское правительство приняло решение ужесточить карантин. В частности, ввели обязательный масочный режим в общественных местах и на улице.

Агентство гражданской авиации Грузии продлило запрет на осуществление международных авиарейсов. Он будет действовать до 1 января 2021 года. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает avianews.

«Ограничения, установленные на международное регулярное авиасообщение, продлены и действуют до 1 января следующего года включительно», — говорится в сообщении. 

Ограничение не будет распространяться на прямые международные рейсы между международным аэропортом Тбилиси и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана, пишет telegraf.by

Запрет также не будет действовать на прямые авиарейсы между Международным аэропортом Кутаиси и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

Отметим, что Грузия ввела запрет на международные авиарейсы в марте.

Грузия в августе восстановила прямое регулярное авиасообщение с Германией, Латвией и Францией. В грузинскую столицу выполняют рейсы авиакомпании Lufthansa, Air France и Air Baltic.

Напомним,власти Грузии с 9 ноября ввели комендантский час в крупных городах из-за роста заболеваемости коронавирусом. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]