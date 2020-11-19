Агентство гражданской авиации Грузии продлило запрет на осуществление международных авиарейсов. Он будет действовать до 1 января 2021 года. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает avianews.





«Ограничения, установленные на международное регулярное авиасообщение, продлены и действуют до 1 января следующего года включительно», — говорится в сообщении.





Ограничение не будет распространяться на прямые международные рейсы между международным аэропортом Тбилиси и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана, пишет telegraf.by





Запрет также не будет действовать на прямые авиарейсы между Международным аэропортом Кутаиси и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.





Отметим, что Грузия ввела запрет на международные авиарейсы в марте.





Грузия в августе восстановила прямое регулярное авиасообщение с Германией, Латвией и Францией. В грузинскую столицу выполняют рейсы авиакомпании Lufthansa, Air France и Air Baltic.





Напомним,власти Грузии с 9 ноября ввели комендантский час в крупных городах из-за роста заболеваемости коронавирусом.







