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Олег Руммо: Скорее всего, весной нас ждет третья волна коронавируса

Не исключено, что весной случится третья волна коронавируса, заявил .sb.by директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Олег Руммо / sb.by

Не исключено, что весной случится третья волна коронавируса, заявил директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

"Инфекция будет развиваться по классическим принципам современной эпидемиологии, поэтому, скорее всего, весной нас ждет третья волна", — сказал он. 

Нужна прививка, и Руммо надеется, что уже в следующем году белорусы смогут "прививаться не только от гриппа, но и от коронавируса".

"А пока каждому остается выполнять рекомендации врачей и беречь себя", — добавил он.

Вторая волна, признал медик, оказалась более напряженной, чем первая. В реанимации МНПЦ сейчас заняты 11 коек из 12.

"Контингент — молодые люди до 50 лет, беременные, медики и женщины, только ставшие мамами", — сказал он.  В первую волну, по его словам, летальность была около 25 процентов,  "то есть из четырех самых тяжелых пациентов трех удавалось поставить на ноги".

На тяжесть заболевания влияют два фактора: количество вируса, попавшего в организм, и реакция организма. Причем спрогнозировать реакцию организма невозможно. "Люди без сопутствующих заболеваний в одночасье сгорают, и мы порой ничего не можем с этим сделать", рассказал Руммо.

В Беларуси еще не было ни одной пересадки легких у людей, тяжело перенесших коронавирус. Но уже есть пациенты с тяжелым фиброзом, которые могут оказаться в листе ожидания на пересадку.   

Руммо также посетовал на отсутствие во вторую волну общественной поддержки, которую медики испытывали весной, но не нашел, что ответить на вопрос, с чем это может быть связано.

С начала пандемии в Беларуси выявлены 118 тысяч 8 человек с положительным тестом на COVID-19. Последние дни в Беларуси фиксируется ежесуточный прирост заражённых на уровне 1250-1300 человек. Это больше, чем было весной, пишет Еврорадио.



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