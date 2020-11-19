+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Петр Рудковский: Силовики приспособили экспрессию Лукашенко к реальности

Конфликт еще больше усилится, а значит, больше, чем до этого времени, будет затрагивать и Белорусскую православную церковь и Костел.

Петр Рудковский: Силовики приспособили экспрессию Лукашенко к реальности
Генеральная прокуратура предупредила двух священников о недопустимости нарушения закона.

Речь идет о председателе Синодального информационного отдела Белоруской православной церкви Сергии Лепине и Викарном епископе Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси Юрии Кособуцком, которые позволили себе осудить разрушение мемориала памяти Роману Бондаренко.

Генпрокуратура увидела, что в заявлениях священнослужителей «в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты». В ведомстве считают, что такие обороты сознательно повышает уровень напряженности в обществе, разжигает ненависть и вражду к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов.

Генпрокуратура назвала действия священнослужителей недопустимыми и неприемлемыми.

«Поскольку не только не отвечают основополагающей роли церкви в части достижения взаимного понимания, терпимости и согласия в обществе, но и побуждают граждан к агрессии, противоправным действиям, решению возникающих вопросов неконституционным путем», - подчеркнули там.

Генеральная прокуратура вынесла предписание Уполномоченному по делам религий и национальностей. В нем она потребовала устранить выявленные нарушения и принять дополнительные меры по предупреждению разногласий в сфере взаимоотношений государства и религиозных организаций.

Что на самом деле означают предупреждения высокопоставленным чиновникам Католической и Православной церквей? Thinktanks.by побеседовал с академическим директором BISS Петром Рудковским.

- Повторяется уже известная схема. Есть спонтанные экспрессии Лукашенко и есть необходимость силовиков приспособить реальность к его экспрессиям. Так произошло в случае запрета на въезд Кондрусевичу (это моя гипотеза, в правдивости которой я уверен): никакого основательного анализа ситуации не было, была только спонтанная реакция Лукашенко на высказывания и жесты Кондрусевича. И в ответ на эти экспрессии Кондрусевича не впускают в Беларусь.

Нечто подобное произошло и в данном случае: появляется спонтанное высказывание Лукашенко (как они могли так комментировать ситуацию с мемориалом!), силовики отреагировали в рамках такой схемы функционирования режима, в которой Лукашенко (обдуманно или необдуманно делает заявление), а исполнители приспосабливают реальность к его экспрессиям.

- Приказы начальника пытаются втиснуть в рамки существующего законодательства?

- Порочная, токсичная схема для общества, но и для самого режима это крайне ненадежная схема и будет вылазить боком.

- Следует ли ожидать продолжения этой истории?

- Продолжение в любом случае следует. Конфликт, напряжение еще больше усилится, а значит, конфликт больше, чем до этого времени, будет затрагивать Белорусскую православную церковь. Сейчас Православная церковь втянута в конфликт, в полемику вокруг насилия, крушения святыней в большей степени, чем до сих пор.

- Как вообще складываются послевыборные отношения государства с церковью (и Православной церковью, и Костелом)? Тернистые отношения Лукашенко с Католической церковью сложились, на мой взгляд, давно, а вот с Православной церковью отношения были достаточно теплыми. Можно ли говорить о некой трансформации этих отношений?

 - Я бы не сказал, что до недавнего времени отношения с Католической церковью были напряженными – я бы назвал их достаточно спокойными, уравновешенными. Отношения испортились внезапно; определенные симптомы появились в июле, мелкие-мелкие симптомы, их очень легко можно было преодолеть. После выборов – все пошло как каскад: одно за другое начало цепляться, и скатились в открытый, безо всякой дипломатии конфликт.

Я не вижу особой трансформации – ни в отношении к Католической церкви, ни в отношении Православной церкви. Такое впечатление, что режим потерял всякую способность к кооптации. Это значит, втягивания разных субъектов общества, которые не должны быть по своей натуре оппозиционными, перетягивания их на свою сторону или попытаться заручиться их нейтралитетом. Режим вообще не использует эти инструменты и не пытается их использовать. Скорее всего, это связано с нехваткой времени, чтобы более-менее спокойно анализировать ситуацию и искать цивилизованные пути решения проблемы, а во-вторых, из-за огромного оттока кадров из государственных органов, в том числе и из силовых структур (огромная масса людей либо уволилась, либо уволены). Просто больше некому проводить более тонкую политику.

Трансформации нет. До сих пор мы наблюдаем линейную тупую конфронтационную политику в отношении всех, кто заподозрен в нелояльности. Нет сил, или воли, чтобы уравновесить и нормализовать ситуацию.

- А почему Лукашенко вообще обратил внимание на высказывания двух священнослужителей в соцсетях, которыми даже не пользуется?

- В любом случае ему докладывают о таких вещах. Когда такие высокопоставленные фигуры (все-таки Юрий Кособуцкий – генеральный викарий, заместитель Кондрусевича, а отец Лепин – пресс-секретарь Православной церкви, все-таки не рядовой священник с какого-нибудь местечка) высказываются по поводу конфликта, силовики не могли не доложить – рискованно для них самих, и Лукашенко не мог проигнорировать. Учитывая статус обоих. Лукашенко потенциально чувствует, что их точка зрения может иметь влияние на общественное мнение.

Но реакция – традиционная, какую мы наблюдаем в течение последних трех с лишним месяцев. Никакой попытки поговорить в легком критическом стиле. Есть площадки, на которых можно найти взаимопонимание не только с Православной, но и с Католической церковью. Но у режима, скорее всего, нет ресурсов, некому позаботиться об этом.
Юрий Камнев
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]