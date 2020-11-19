Как пишет Sputnik, в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий разработали новый препарат на основе донорской иммунной плазмы – антиковидный иммуноглобулин.





Лечить пациентов с тяжелыми формами COVID-19 с помощью антиковидной плазмы начали еще в первую волну коронавируса. С апреля более 2,3 тысячи белорусов стали донорами иммунной плазмы, многие делали это бескорыстно и не один раз. В общей сложности переболевшие коронавирусом сдали плазму более 3,5 тысячи раз.









Эффективность метода лечения с помощью плазмы, содержащей антитела против COVID-19, врачи оценивают на уровне 60-70%. Однако у подобной методики есть целый ряд противопоказаний, поэтому далеко не все пациенты могли рассчитывать на переливание. Например, ее нельзя переливать пациентам с хронической сердечной недостаточностью, с определенными параметрами свертывания крови. У нового же препарата, по прогнозам, будет минимальное число противопоказаний.





"Эффект будет выше: по сути ту же самую дозу, чуть более концентрированную, мы получаем в одной ампуле – в 3 миллилитрах. Мы убираем все ненужные белки из плазмы, всю воду, а значит, убираем все противопоказания. Не потребуется и совпадения по группе крови. Так мы получаем универсальное лекарственное средство, которое, скорее всего, будет вводиться внутримышечно. Переливания не потребуется", - рассказал Sputnik директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.

Заготовленную ранее плазму отобрали по главному критерию – титру антител: для производства нового препарата брали самую "качественную", где антител было больше. Сейчас идет этап лабораторной оценки эффективности: как это антиковидное средство сможет нейтрализовать вирус.





Лечение с помощью иммуноглобулинов применяется давно, к примеру, в случае с клещевым энцефалитом, стафилококком. И пока в мире не разработано лекарств от коронавируса, использование таких "естественных" антител, нейтрализующих вирус, - перспективный проект.





Как сообщил Федор Карпенко, опыт белорусских ученых в этом направлении фактически уникальный: подобные разработки пока есть только у японской компании. Украинские коллеги разрабатывают иммуноглобулин для внутривенного введения, но он не стандартизирован как средство антиковидной активности, скорее, универсальное. Российские же ученые пока лишь интересовались разработками белорусских трансфузиологов.

У кого есть антитела?

По наблюдениям врачей, антитела к COVID-19 вырабатываются чуть ли не у всех переболевших, но в некоторых случаях нужно сверхчувствительные тест-системы. А вот сколько эти антитела сохраняются в организме, пока говорить трудно: по опыту белорусских трансфузиологов, на протяжении полугода и более, но у некоторых титры антител действительно исчезают через несколько месяцев. Титр антител традиционно выше у тех, кто переболел тяжелее, но дальше все зависит от возраста, напряженности иммунитета и многих других факторов.





Кроме того, в РНПЦ транфузиологии и медицинских биотехнологий проводили исследования на наличие иммуноглобулинов у постоянных доноров, которые официально не переболели: у 15% из них нашли иммуноглобулины G к SARS-Cov-2, что говорит о том, что многие переносят коронавирус в бессимптомной форме.

Переболел – помоги другому

Сейчас в запасе у центра есть около 400 литров иммунной плазмы, по республике в целом – около 700. И доноры, переболевшие коронавирусом, сейчас нужны как никогда.





"Сейчас спрос большой: доктора увидели эффективность методики. Кроме того, мы поняли, что антиковид-плазму можно использовать не только в тяжелых случаях, но и раньше, до того момента, как идет поражение легких", - сказал Федор Карпенко.





Сейчас центр отправляет плазму, заготовленную еще в июне-июле, по всей республике. За две недели в больницы потребовалось около 100 литров – это почти 400 доз. Заготовкой плазмы занимаются во всех регионах страны. Подробную информацию можно получить по телефонам единого донорского центра:





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