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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Назван отягощающий течение COVID-19 фактор

Курение сильнее всего негативно влияет на систему дыхания и уменьшает внутренние резервы организма, которые были заложены природой для борьбы с заболеваниями.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

 Об этом сообщил профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Андрей Демин в эфире радио Sputnik.

«А когда организм еще нагружается заболеваниями, особенно таким неприятным, как вирусные болезни, вроде COVID-19, тогда уже получается видно дно. Кто-то это дно начинает даже пробивать», — добавил он.

По словам Демина, функциональный резерв можно восстановить. Для этого необходимо отказаться от курения и не возвращаться к этой привычке. Это позволит организму накопить резервы, которые укрепят иммунную систему и защитят о коронавируса и других заболеваний.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что у курильщиков заболевание коронавирусной инфекцией чаще протекает в тяжелой форме.

В ведомстве пояснили, что при курении сигарет или употреблении других табачных изделий повышается риск заражения вирусом через рот. Более того, из-за курения легкие у человека уже повреждены, поэтому в случае заболевания коронавирусом ему угрожает более тяжелое течения болезни, пишет РИА Новости.
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