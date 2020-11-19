Зеленский сообщил о своем повторном позитивном тесте на COVID-19

"Мой повторный тест, к сожалению, пока что позитивный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного (где находится больница "Феофания" - ИФ)", - сказал он в своем блоге в среду.





Зеленский отметил, что с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше. "Запахи уже сегодня вернулись. Силы возвращаются. Температура снижается. А желание вернуться к живой работе поднимается", - указал он.



