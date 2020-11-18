Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: телеграм-канал «Рупар БДМУ»





Сколько студентов отчислено из БГМУ, точно не известно. Изначально ребята называли число 21. Через неделю они же сообщили, что «больше 10 человек» уже вернулись на пары. Вскоре, правда, ректорат эту информацию опроверг, пишет TUT.BY





— Я знаю минимум о пяти отчисленных, — говорит теперь уже бывшая первокурсница лечфака Мария. — Я среди них. Вчера моему отцу пришло сообщение, в котором его приглашали в университет. На встрече должны были разбирать вопрос о моем восстановлении.





СМС звучала так: «…приглашаем вас прибыть в университет для решения вопроса о возможности восстановления в число студентов вашей дочери в связи с поручением Президента Республики Беларусь Лукашенко А. Г…».





Скриншот в редакцию прислала Мария

По словам Маши, ее папе пришло такое сообщение из вуза. Скриншот в редакцию прислала Мария

На встречу Мария пошла одна. С ней общались ректор и проректор по безопасности и кадрам. Общение, вспоминает девушка, проходило вежливо.





— Мне сказали, что у меня есть возможность восстановиться. Для этого я должна выполнить два условия. Первое — кто-то должен за меня поручиться — студенты, преподаватели, кто-то из администрации. Второе — перестать участвовать в политических акциях, чтобы «больше не было таких эксцессов, как 26 октября». В этот день в вузе проходили события, связанные с забастовкой.





Мария не скрывает: она хотела бы снова учиться в БГМУ, но у нее есть свое условие к администрации. Звучит оно так: «Ректор публично выступит с заявлением о том, что он прекратит выносить наказания студентам по политическим мотивам». На встрече девушка его озвучила.





— У вуза, пояснили мне, такая позиция: на территории университета акции проходить не должны. По словам ректора, это нарушает общественный порядок, законодательство и мешает учебному процессу, — продолжает Мария. — Я возразила: да, такие акции можно трактовать как правонарушение, но сейчас в стране происходят настолько серьезные вещи, что говорить о них необходимо. В том числе и в университете.





В итоге Мария не приняла предложение вуза. Согласился ли на него кто-то из ее однокашников, как и то, когда такие ребята смогут приступить к занятиям, она не знает. Но предполагает: тем, кто согласится, в БГМУ действительно помогут решить вопрос с пропусками и наверстать упущенное, как было озвучено ректором.





— Я же не могу изменить своим принципам и принять их условия, — продолжает собеседница. — Из Беларуси я уезжать не буду. Раньше я хотела получить второе высшее по биологии или химии. Видимо, придется получить вначале его. Надеюсь, я смогу поступить в какой-то из зарубежных вузов и учиться дистанционно. А потом я все равно поступлю в медицинский и в любом случае стану врачом.





Павел — еще один из отчисленных студентов, который ходил на встречу по поводу восстановления.





— Мне сообщили, что изучили мое личное дело, поняли: я прекрасный студент, и я сейчас нахожусь первым в списке на восстановление, — говорит молодой человек. — Я ответил, что за последние три недели я уже дважды получал информацию о своем отчислении, поэтому желания возвращаться в БГМУ у меня нет. Мне сказали, что сейчас мною руководит обида, а не здравый смысл, и до пятницы дали мне время подумать.









В пресс-службе БГМУ TUT.BY не стали комментировать ситуацию. Ранее в комментарии БелаПАН пресс-секретарь вуза Оксана Курбеко пояснила:





— В соответствии с поручением президента, о котором он говорил в пятницу журналистам, в университете создана комиссия, которая займется вопросом восстановления студентов. Как именно это будет проходить и сколько студентов восстановят, в данный момент уточняется.





На вопрос, сколько ребят сейчас отчислено из вуза, пресс-секретарь точного ответа не дала и предложила дождаться окончания работы комиссии.





— Каждая кандидатура [студента] будет рассматриваться отдельно, — отметила она. — Думаю, комиссия будет работать оперативно, потому что учебный год идет.





Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко сообщил, что ему идет «вал писем» от родителей отчисленных студентов. Те уверяют, что всегда голосовали и будут голосовать за него, и просят восстановить на учебе их детей.





— Я перепроверил, да, действительно, преданнейшие, но вот так случилось, по-моему, дочка, — рассказал он об одном из писем. По словам Лукашенко, родители девочку «пытались перевоспитывать», но «ей забили голову», в итоге отчислили. Теперь они просят, «если это возможно, верните нашу дочь в университет», по-моему, медицинский.





Всего, по словам Лукашенко, из вузов были отчислены 300 человек.

