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Умерла актриса Любовь Румянцева

Ей было 77 лет.


Сегодня не стало заслуженной артистки БССР Любови Румянцевой. Такую информацию разместила киностудия "Беларусьфильм" на своей странице в Facebook.

"Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как "Альпийская баллада", "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера", - говорится в сообщении.

Много лет актриса была преданна Театру-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм", на сцене которого блистательно воплощала в жизнь различные образы. Среди ее работ роли в таких спектаклях, как "Наедине со всеми", "Таланты и поклонники", "Женитьба Бальзаминова", "Человеческий голос", "Филумена Мартурано".

Любовь Румянцева родилась в 1943 году в городе Пятигорске Ставропольского края. С 1964 года выступала на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. В 1966 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В.Луначарского (ГИТИС). В том же году стала актрисой киностудии "Беларусьфильм". С 1977 года - актриса Национального академического драматического театра имени Максима Горького в Минске. С 1981 года - ведущий мастер сцены Театра-студии киноактера. Снималась в кино с 1959 года. Ее главная роль в фильме "Альпийская баллада", снятом в 1965 году на киностудии "Беларусьфильм", принесла актрисе всесоюзную и мировую известность, любовь и признание зрителей.
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