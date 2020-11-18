— Раньше так называемая красная зона находилась в оборудованном всем необходимым по всем требованиям СанПиНа цокольном этаже поликлиники, где принимали пациентов в первую волну заболевания и до недавнего времени. Сейчас, в связи с увеличением потока обратившихся, мы ее расширили до шести кабинетов и перенесли в отделение женской консультации. Беременных женщин врачи будут принимать на 2-м этаже поликлиники в отделении реабилитации, — пояснила горисполкомовской газете заместитель заведующего филиалом № 2 Анна Ермолаева.





Напомним, в понедельник гомельчанин Дмитрий поделился своей историей. Молодой человек попытался вызвать врача на дом, когда у него поднялась температура, однако ему ответили, чтобы шел в поликлинику сам. Но не в свою на 8-й Иногородней, а на Бочкина, 182А (в филиал № 2, Гомельская центральная городская поликлиника), так как именно там есть отдельный вход и специальный кабинет для температурящих.





Парень пришел и очень удивился: приема врача нужно было ждать в подвале — именно там расположен тот самый отдельный кабинет для температурящих.





— В помещении — человек 30−40. Все больные, на нервах, ругаются, духота. Посмотрел на это и решил уйти: лучше уж я останусь без стипендии и дома отлежусь, чем находиться в этом аду.





TUT.BY позвонил в поликлинику, чтобы узнать, почему прием температурящих больных организован таким образом, а в ответ услышал, что комментировать ситуацию некому: заведующая филиалом в командировке, а заместитель — на приеме в красной зоне, той самой, где и сделано фото.





— Некому комментировать. У нас сегодня не вышло человек 10 на работу. Медсестры, инфекционисты, которые ездили на заборы, — все болеют, — ответили в приемной.