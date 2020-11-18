С 1 января в Беларуси незначительно вырастут зарплаты бюджетников





Соответствующее постановление 18 ноября приняло правительство. В нём отмечается, что новый размер базовой ставки устанавливается "для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций", передает "Еврорадио"





Базовая ставка — это основа для начисления зарплат работникам бюджетной сферы. В общем их зарплаты состоят из оклада, компенсационных выплат и стимулирующих выплат. А оклад — это базовая ставка, умноженная на коэффициент одного из 18 разрядов.